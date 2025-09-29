Mit der Amazon Visa Kreditkarte sicherst du dir doppeltes Cashback während der Prime Days

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
4 Minuten
Die Amazon Visa Kreditkarte lohnt sich aktuell mehr denn je. Mit Blick auf die kommenden Prime Days kassierst du nämlich nicht nur doppeltes Cashback, sondern auch noch bis zu 40 Euro als Startguthaben.
Amazon Visa Kreditkarte liegt auf einem Tisch.
Mit der Amazon Visa Kreditkarte sicherst du dir doppeltes Cashback während der Prime Days Bildquelle: Eui Jong Kim / ShutterStock.com
Startguthaben und Cashback – für eine Kreditkarte ohne Jahresgebühr? Was beinahe zu gut klingt, um wahr zu sein, bekommst du mit der Amazon Visa. Die Karte liefert aktuell bis zu 40 Euro Cashback und, während der Prime Days, sogar das Doppelte an Cashback. Alle Einzelheiten kommen jetzt.

Amazon Visa: Alle wichtigen Daten im Überblick

Mit der Amazon Visa holst du dir eine kostenlose Kreditkarte, das heißt ohne Jahresgebühr, ins Haus. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob bei Amazon Prime registriert bist oder nicht. Die Karte ist für alle kostenfrei. Du kannst deine Schulden bequem per Teil- oder Komplettzahlung nach monatlicher Rechnung ausgleichen. Entscheidest du dich für die Ratenzahlung, wird ein effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent fällig.

An Geldautomaten mit dem Visa-Logo kannst du kostenlos Bargeld abheben, bei allen anderen berechnet dir die Bank eine Gebühr von 3,9 Prozent des Betrags. Eine Kreditkarte für den Urlaub ist die Amazon Visa daher eher nicht. Bei Zahlungen in Fremdwährung kommen 1,5 Prozent auf den Betrag in Euro als Auslandseinsatzentgelt dazu.

Amazon Visa Kreditkarte im Hochformat
Amazon Visa Kreditkarte

Aktuell gibt’s noch bis zu 40 Euro Startguthaben für die Karte. Bis zum 8. Oktober erhalten ehemalige Kundinnen und Kunden einer Amazon-Kreditkarte mit Prime-Mitgliedschaft die vollen 40 Euro. Für alle anderen Neukundinnen und Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft beträgt die Startgutschrift 30 Euro. Das Guthaben wird dann nach deinem ersten Einkauf mit der Karte auf deiner Kartenabrechnung verrechnet.

Weitere Details der Kreditkarte haben wir dir nun noch einmal zusammengefasst. Wenn du selbst nachlesen möchtest, klick hier(PDF).

  • Kein neues Girokonto nötig
  • Keine Jahresgebühr
  • Automatische Rechnungs-Begleichung per Lastschrift möglich
  • Bis zu 40 Euro Startguthaben
  • Punkte-Cashback auf jeden Einkauf, nicht nur bei Amazon
  • 2.000 Euro Kreditkartenlimit zum Start (Erhöhung kann beantragt werden)
  • Ausstellende Bank: Open Bank S.A.
  • Nicht Apple Pay fähig, nur Google Pay möglich
  • Effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent bei Teilzahlung
  • Hier beantragen

Cashback auf jeden Einkauf – so funktioniert die Amazon-Visa-Kreditkarte

Einen großen Vorteil bringt die Kreditkarte im Hinblick auf ihr integriertes Cashback-System. Für jeden Einkauf, den du mit der Karte bezahlst (online, wie auch im Alltag), sammelst du sogenannte Amazon-Punkte. Für einen Euro Umsatz bei Amazon selbst erhältst du einen Punkt. Bei allen anderen Händlern bekommst du für zwei Euro einen Punkt. Diese kannst du dann für deinen nächsten Einkauf bei Amazon einlösen. Ein Amazon-Punkt ist dabei 1 Cent wert. Einfachheitshalber bekommst du also bei Amazon-Einkäufen 1 Prozent Cashback, bei anderen Shops sind es 0,5 Prozent Cashback. An bestimmten Aktionstagen, wie den anstehenden Prime Days vom 7. bis zum 8. Oktober, erhalten Prime-Mitglieder sogar 2 Prozent Cashback.

Punkte sammeln mit der Amazon-Visa
So funktioniert das Punkte-System

Beachten musst du, dass der Cashback sich immer an vollen Eurobeträgen orientiert. Kaufst du also für 7,99 Euro ein, gibt’s den Cashback für 7 Euro Umsatz.

→ Tipp: Unter 10 Euro bei Amazon – dieses Gadget braucht wohl jeder einmal

Aber Achtung: Zahlst du deine Schulden in Raten ab, sammelst du für diese Transaktion keine Punkte. Die Punkte kannst du auch nur für physische Produkte einlösen. Abos wie Audible oder Prime Video Einkäufe sind hiervon ausgenommen.

Noch mehr Cashback: Aber nur für kurze Zeit

Visa selbst hat bis zum 14. Oktober eine Aktion am Laufen, dank der sich die Amazon-Kreditkarte jetzt dreifach lohnt. Neben den offensichtlichen Vorteilen wie dem Startguthaben und dem hauseigenen Cashback, bekommst du jetzt noch mehr Geld zurück. Bei jeder Online-Zahlung mit einer Visa Debit- oder Kreditkarte sicherst du dir nämlich drei Prozent Cashback. Das Cashback ist dabei zwar auf 25 Euro pro Karte begrenzt, aber geschenkt, ist geschenkt. Mehr Infos zur Aktion findest du hier.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

