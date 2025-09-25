Jetzt vormerken: Dreame senkt Saugroboter am Prime Day drastisch im Preis - ein Angebot gilt jetzt schon

Wer größere oder kleinere Anschaffungen plant, kann meist zu bestimmten Zeiten im Jahr einiges sparen. Dazu zählen zum Beispiel der Black Friday oder der Amazon Prime Day. Und letzterer steht bald schon wieder an. Am 7. und 8. Oktober kommst du dadurch als eingeloggter Prime-Kunde bei Amazon deutlich günstiger an diverse Saug- und Wischroboter von Dreame. Ein Modell mit Servicestation wird es sogar schon für rund 400 Euro geben – und ein Angebot gilt sogar schon jetzt.

Premium-Saugroboter von Dreame im Prime Day Angebot

Je nach Bedarf und Budget hat Dreame diverse Saugroboter an den Prime Days im Angebot. Der Aqua10 Ultra Roller Complete Saugroboter ist ein absolutes High-End-Modell und an den Prime Days 300 Euro reduziert. Statt knapp 1.499 Euro zahlst du dann nur noch 1.199 Euro. Der Saugroboter punktet einerseits mit 30.000 Pa Saugkraft und einer Wischfunktion für feuchten oder klebrigen Schmutz. In seiner Servicestation werden die Bürstenrollen zudem mit bis zu 100 Grad heißem Wasser gereinigt und wieder getrocknet. Hier warten Premium-Funktionen an jeder Ecke.

Etwas günstiger wird hingegen der Dreame X50 Ultra Complete sein. Dank 240 Euro Rabatt zahlst du an den Prime Days nur noch 959 Euro für den Saug- und Wischroboter. Leichte Abstriche musst du im Gegensatz zum vorigen Modell in puncto Saugkraft machen. Mit 20.000 Pa Leistung bekommst du aber dennoch die meisten Teppiche und Hartböden frei von Staub oder Haaren. Außerdem ist hier ein Ergänzungskit mit dabei, das die Servicestation noch eigenständiger arbeiten lässt. Installierst du dieses in der Basisstation und verbindest es mit dem Wasseranschluss und -ablauf bei dir zu Hause, musst du nicht mehr händisch Wasser nachfüllen oder entleeren. Die Servicestation zieht sich frisches Wasser wie eine Waschmaschine selbst und führt Schmutzwasser entsprechend wieder ab.

Der Dreame X50 Ultra ist eine absolute Premium-Wahl.

→ Dreame X50 Ultra Complete für 959 Euro (am 7. und 8. Oktober)

Schon ab 415 Euro: Günstigere Saugroboter-Modelle von Dreame

Für 699 statt 899 Euro kommst du an den Prime Days (7. und 8. September) zudem an den

Dreame L40s Pro Ultra Saugroboter. Mit 19.000 Pa bearbeitet der Robo effektiv deine Teppiche, während die rotierenden Wischmopps auch hartnäckigem Schmutz zu Leibe rücken. Cool ist: Bürste und Wischmopp können ausgefahren werden, um bis in die Ecken und an den Rand sauberzumachen. Auch hier sorgt die Servicestation im Anschluss mit 75 Grad heißem Wasser und Trocknung für eine hohe Hygiene ohne Wartungsaufwand.

Dreame L40s Pro Ultra in seiner Station

→ Dreame L40s Pro Ultra Saugroboter für 699 Euro (am 7. und 8. Oktober)

Am günstigsten kommst du an den Prime Days jedoch an den Dreame L10s Ultra Gen 2. Hier zahlst du schon bald nur noch 415 Euro für einen vollwertigen Saug- und Wischroboter mit rotierenden Wischmopps. Und für den Preis nicht selbstverständlich: Eine Servicestation mit automatischer Wäsche und Trocknung der Mopps sowie autarker Befüllung und Entleerung ist ebenfalls mit dabei. Allerdings bietet der Roboter mit 10.000 Pa etwas weniger Leistung als die höherpreisigen Modelle.

Dreame L10s Ultra Gen 2 für nur 415 Euro (am 7. und 8. Oktober)

Ein Angebot gilt jetzt schon: Noch mehr Dreame-Deals am Prime Day

Übrigens: Das waren noch längst nicht alle Saugroboter-Angebote von Dreame. An den Prime Days sind nämlich auch die folgenden Modelle reduziert – ein Angebot kannst du dir sogar jetzt schon zum Prime Day Preis sichern. An den Prime Days wird der Preis laut Dreame nicht noch einmal gesenkt:

