Wer ein aktuelles iPhone will, aber auf die 17er-Serie verzichten kann, sollte unbedingt bei Gomibo vorbeischauen. Dort wird das Vorgängermodell mit einem starken Tarif kombiniert, sodass sich der Aufpreis für das neueste Gerät fast nicht lohnt. Wir zeigen dir, warum dieses Deal-Paket gerade besonders attraktiv ist.

Das bekommst du für 29 Euro im Monat

Legen wir direkt mal die Karten auf den Tisch. Der Deal kostet dich pro Monat 29 Euro über eine Laufzeit von zwei Jahren hinweg. Bis zum 30. September sparst du dir jetzt auch noch den Anschlusspreis, lediglich einen Versand von 4,95 Euro musst du zahlen. Für das iPhone 16 mit einer Speicherkapazität von 128 GB wird zudem eine Einmalzahlung über 169 Euro fällig. Nimmst du deine Rufnummer mit zum Vertragspartner congstar, sicherst du dir einen Wechselbonus von 10 Euro.

Für das Geld bekommst du insgesamt 150 GB im 5G-Netz der Telekom. Du bist mit 50 Mbit/s unterwegs und das Datenpolster reicht locker für den Alltag und ganze Filmabende unterwegs. Dank der Allnet-Flat telefonierst und simst du ohne weiteren Aufpreis und auch EU-Roaming ist bereits enthalten. Hier noch mal alle wichtigen Kosten auf einen Blick:

150 GB für 29 Euro im Monat

169 Euro + 4,95 Euro Einmalzahlung fürs iPhone 16

10 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Hier direkt buchen!

Über die Laufzeit von zwei Jahren hinweg zahlst du insgesamt also 859,95 Euro für Smartphone plus Tarif. Ohne Vertrag kostet dich das Smartphone aktuell rund 730 Euro (zum Preisvergleich). Du zahlst mit diesem Angebot also effektiv nur etwa 5,41 Euro im Monat für den 150 GB Tarif im starken Telekom-Netz – mehr müssen wir dazu nicht sagen, oder?

Damit überzeugt das iPhone 16

Das iPhone 16 verfügt über ein 6,1-Zoll Super Retina XDR Display mit einer Auflösung von 2.556 × 1.179 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 2.000 Nits. Alle deine Inhalte sind so gestochen scharf und auch draußen gut erkennbar.

Es ist mit dem A18-Chip ausgestattet, der eine solide Leistung für alle Alltagsaufgaben bietet. Die Hauptkamera besteht aus einem 48-Megapixel-Fusionskamerasystem, das tolle Fotos und Videos von deinen schönsten Momenten ermöglicht. Der Akku mit einer Kapazität von 3.561 mAh bietet ausreichend Leistung für den ganzen Tag und sorgt für eine zuverlässige Nutzung im Alltag.

Bei Gomibo kommst du zu einem echt fairen Preis an das Smartphone, und das, ohne enorm hohe Einmalkosten stemmen zu müssen. Die 150 GB im starken Netz der Telekom runden das Angebot ab und machen es so zu einer echt guten Alternative zum teuren iPhone 17.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!