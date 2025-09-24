Seit Anfang September ist das Samsung Galaxy S25 FE offiziell auf dem Markt erhältlich. In die Regale kam es für rund 600 Euro. Bei Sparhandy kommst du jetzt in Kombination mit einem 50 GB Tarif um einiges günstiger als zum Einzelpreis ran. Wie viel weniger du für das Bundle zahlst, erfährst du jetzt.

So rechnet sich das Angebot zum Samsung Galaxy S25 FE

Bei Sparhandy bekommst du das Galaxy S25 FE in der 256-GB-Variante für einmalig nur einen Euro zum Tarif dazu. Du kannst dich auch für die kleinere Speicheroption entscheiden, der Preis bleibt aber aufgrund der Speicher-Upgrade-Aktion gleich – wir raten dir also definitiv direkt zum Handy mit 256 GB.

Der Tarif kostet dich monatlich 19,99 Euro und eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro sowie 6,99 Euro für den Versand kommen noch dazu. Wechselst du von einem anderen Anbieter zum Vertragspartner Otelo, greifst du einen 50-Euro-Wechselbonus ab.

Insgesamt zahlst du während der Vertragslaufzeit von 24 Monaten rund 477,74 Euro. Wie eingangs erwähnt, gibt es das Samsung-Smartphone ohne Vertrag für rund 600 Euro. In diesem Angebot stehen also circa 130 Euro weniger auf der Rechnung, und du bekommst ja sogar noch einen ordentlichen 50-GB-Tarif obendrauf.

→ Galaxy S25 FE 130 Euro günstiger sichern!

Der Tarif und das Smartphone im Detail

Der Tarif schickt dich mit 50 GB ins 5G-Netz von Vodafone. Du surfst mit rund 50 Mbit/s, womit du genug Schwung zum Serienstreamen auch von unterwegs aus hast. Wenn du gerne telefonierst oder SMS verschickst, kannst du das in diesem Vertrag ohne Aufpreis tun. Dank EU-Roaming bist du auch im Urlaub immer erreichbar.

50 GB im 5G-Netz von Vodafone

Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming

24 Monate Laufzeit

19,99 Euro im Monat

39,99 Euro Anschlusspreis + 6,99 Euro Versand

1 Euro fürs Galaxy S25 FE

50 Euro Wechselbonus

→ Gesamtkosten nach 24 Monaten: 477,74 Euro

→ 130 Euro günstiger als der Einzelkauf!

→ Gesamtkosten nach 24 Monaten: 477,74 Euro → Jetzt abschließen!

Doch was bringt das brandneue S25 FE eigentlich so mit? Ausgestattet ist es mit einem Exynos 2400‑Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Multitasking und Alltagsaufgaben laufen auf dem Samsung-Smartphone also wunderbar flüssig. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und gibt deine Inhalte glasklar wieder. Auf der Rückseite sorgen die 50‑MP-Hauptkamera mit 12‑MP-Ultraweitwinkel sowie 8‑MP-Teleobjektiv für gestochen scharfe Fotos, während die 12‑MP-Frontkamera Selfies in hoher Qualität liefert.

Der 4.900 mAh Akku kann sich sehen lassen und bringt genug Power für lange Tage und Nächte. Die versprochenen sieben Jahre Software- und Sicherheitsupdates runden das Smartphone ab. So ist es auch langfristig eine starke Wahl – vor allem zum Preis von 477,74 Euro inklusive 50-GB-Tarif.

Aber aufgepasst: Den Tarif in dieser Form gibt es nur noch bis zum 30. September. Danach ändern sich die Konditionen. Wenn du dir das S25 inklusive 50-GB-Vertrag sichern willst, solltest du also zeitnah zuschlagen. Du steckst noch in einem anderen Tarif fest, willst aber wechseln? Dann kannst du einfach im Warenkorb dein Wunschfreischaltdatum auswählen und den Vertragsbeginn kostenlos verschieben.

