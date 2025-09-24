Die Ninja Crispi (eigenschreibweise CRISPi) ist nämlich kein Airfryer, wie wir ihn von Ninja sonst, Philips, Cosori oder Tefal zur genüge als „Schubladen-Airfryer“ kennen. Nein, dieser Airfryer wurde vom Weltmarktführer (mittlerweile) einigermaßen neu gedacht. Und das Crispi-Prinzip ist einfach, wie genial.

Ninja Crispi – neuartige Heißluftfritteuse zeigt, wo’s langgeht

Anstatt Pommes, Hähnchen, Gemüse und Co. in einer undurchsichtigen Schublade zu garen, bekommst du bei der Ninja CRISPi jetzt zwei Glasbehälter mit je 1,4 und 3,8 Liter Volumen mitgeliefert. Und die eigentliche Heißluftfritteuse wird einfach obendrauf gesetzt. Natürlich hat Ninja hier einen „neuen“ Namen für gefunden – den „PowerPod“.

Damit hast du während des Heißluft-Frittierens einen Rundumblick und siehst sofort, wenn der Inhalt gar ist. Da die ganze Technik im Deckel steckt, nimmt die Ninja CRISPi (mehr zum Gerät erfahren) keinen unnötigen Platz in deiner Küche ein – somit hat sie auch auf einer kleinen Arbeitsfläche genügend Platz. Ein Gittereinsatz sorgt dafür, dass der Inhalt rundherum Heißluft abbekommt. Den sogenannten PowerPod – der die Speisen für dich erhitzt – setzt du einfach auf einen der Behälter und schon kann’s losgehen.

Hier ist der Glas-Airfryer jetzt am günstigsten

Recht neu auf dem Markt, aber schon einigermaßen reduziert – derzeit bekommst du die Ninja Crispi im Online-Shop des Herstellers für 149,99 Euro. Amazon unterbietet das um 2 Euro. Preissieger ist mit bislang ungeschlagenen 145,00 Euro aber der Elektronikhändler Coolblue.

→ Ninja Crispi bei Coolblue – Jetzt sichern

Coolblue ist ursprünglich aus den Niederlanden, hat sich in Deutschland aber auch ein ordentliches Liefernetzwerk aufgebaut. Der Händler wirbt vor allem mit seiner flotten Lieferung. Je nach Wohnort und Bestell-Zeit ist das Teil so schon am nächsten Werktag bei dir.

Heißluftfritteuse völlig neu gedacht – Ninja CRISPi ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Hattet ihr da nicht einen Gutschein?

Aufmerksame inside digital Leser werden vielleicht noch unseren Exklusiv-Gutschein für den Ninja-Online-Shop im Kopf haben (INSIDE10 gibt hier 10 Prozent auf fast alles). Leider ist die CRISPi noch zu neu. Hier sind Coupon-Rabatte wie unserer derzeit noch ausgenommen – sonst gäbe es hier den Bestpreis durch die Hintertür. Dennoch – bei vielen Produkten im Ninja-Online-Store funktioniert der Gutschein – bei den normalen Airfryern genauso, wie bei der Eismaschine Ninja Creami (die neue Swirl-Edition) leider ebenfalls ausgenommen).

