MediaMarkt startet finalen Ausverkauf: Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
MediaMarkt ruft auf zum großen Ausverkauf-Finale. Nur noch wenige Tage lang sind hunderte Produkte teils stark reduziert. Ein Highlight: dieser riesige LG 4K-Fernseher. Es gibt aber auch noch ein weiteres Fernseher-Schnäppchen und viele weitere Deals, die sich lohnen.
MediaMarkt startet finalen Ausverkauf Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger
MediaMarkt startet finalen Ausverkauf Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger Bildquelle: Peter Ekvall, shutterstock.com / LG / inside digital
  • Teilen

Nur noch bis zum 30. September hast du Zeit, dir im Ausverkauf Haushalts-, Küchen- oder Entertainmentprodukte deutlich günstiger zu sichern. Hierdurch kommst du fast 60 Prozent günstiger an einen riesigen LG-Fernseher, aber auch einige weitere Angebote sind einen Blick wert.

Riesiger LG-TV mehr als die Hälfte reduziert

58 Prozent günstiger ist der LG NanoCell TV mit satten 75 Zoll Bildschirmdiagonale. Das entspricht 190 Zentimetern. Der Fernseher aus diesem Jahr punktet aber nicht nur mit einem großen Bildschirm. Er zeigt dank NanoCell-Display Farben besonders rein an, und der 4K AI-Prozessor verbessert die Bildqualität noch einmal zusätzlich. Dank 4K-Upscaling, sehen hiermit auch ältere Inhalte gestochen scharf aus. Cool ist zudem die Steuerung. Denn im Lieferumfang ist eine sogenannte AI Magic Remote-Fernbedienung mit dabei, mit der du besonders leicht auf deine Inhalte zugreifen kannst. Wie mit einer Wii-Fernbedienung oder einem Nintendo Switch-Controller kannst du hier den Cursor über den Bildschirm bewegen. Die Spracheingabe hilft außerdem dabei, spezielle Inhalte schnell zu finden. Einzig bei der Bildwiederholrate wären mehr als 60 Hertz schöner gewesen.

Aber für den Preis von nur 699 Euro (58 Prozent Rabatt) bekommst du hier dennoch ein wirklich gutes Paket. Zum Vergleich: Aktuell ist kein anderer Anbieter günstiger als MediaMarkt (Preisvergleich). Der Versand ist außerdem kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei solch einem großen Paket.

Philips-Fernseher mit Ambilight für unter 430 Euro

Eingangs habe ich dir aber auch noch ein weiteres Fernseher-Schnäppchen versprochen. Und zwar ist dieser Philips 4K-TV jetzt ebenfalls supergünstig zu haben. Er ist mit 55 Zoll zwar etwas kleiner, punktet dafür aber mit Ambilight auf der Rückseite – also mit Lichtleisten, die sich je nach Inhalt auf dem Fernseher farblich anpassen. Dadurch sieht das Bild insgesamt nochmal größer aus, als es tatsächlich ist. Und für die Augen ist es ebenfalls angenehmer.

Vom UVP zieht MediaMarkt bereits 44 Prozent ab. Dadurch stehen zunächst nur noch 499 Euro auf der Rechnung. Wenn du dich allerdings als myMediaMarkt-Kunde kostenlos registrierst, bekommst du nochmal rund 75 Euro Rabatt on top. Für dann nur noch ungefähr 425 Euro machst du ein echtes Schnäppchen, das aktuell und auch in der Vergangenheit noch von keinem anderen Shop unterboten wurde (Preisvergleich). Der Versand ist auch hier kostenfrei.

In der Aktion lassen sich aber auch noch viele weitere spannende Schnäppchen finden. Hier solltest du also unbedingt mal vorbeischauen. Eine kleine Liste unserer Favoriten findest du außerdem hier:

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Jetzt vormerken - Dreame senkt Saugroboter am Prime Day drastisch im Preis - ein Angebot gilt jetzt schon
Saugroboter
Jetzt vormerken: Dreame senkt Saugroboter am Prime Day drastisch im Preis - ein Angebot gilt jetzt schon
Netto Schild bei Sonnenschein
Strom und Energie
Riesiger Rabatt bei Netto: Balkonkraftwerk 82 Prozent günstiger
Dauerhaft unter 5 Euro pro Monat - Dieser Tarif bringt dich mit 25 GB ins 5G-Netz
Tarife
Dauerhaft unter 5 Euro pro Monat: Dieser Tarif bringt dich mit 25 GB ins 5G-Netz
Handys
Irrer Samsung-Deal zeigt, dass das Galaxy S24 jetzt eine bessere Wahl ist als sein Nachfolger
Amazon
Powerbank mit 87 Prozent Rabatt: Amazon-Deals am Donnerstag (25.09.)
Küche
Hammer: Dieser Shop verkauft Ninjas aufregendsten Airfryer für nur 145 Euro
Schnäppchen
Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 20 Euro, das im Haushalt massiv Zeit spart
Schnäppchen
Kein Witz: Hier bekommst du Samsung-Handy + 50 GB Telekom-Tarif für insgesamt 9 Euro pro Monat
Gaming
EA FC 26 vorbestellen: MediaMarkt bietet ein einzigartiges Angebot