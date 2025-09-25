MediaMarkt startet finalen Ausverkauf: Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger

Nur noch bis zum 30. September hast du Zeit, dir im Ausverkauf Haushalts-, Küchen- oder Entertainmentprodukte deutlich günstiger zu sichern. Hierdurch kommst du fast 60 Prozent günstiger an einen riesigen LG-Fernseher, aber auch einige weitere Angebote sind einen Blick wert.

Riesiger LG-TV mehr als die Hälfte reduziert

58 Prozent günstiger ist der LG NanoCell TV mit satten 75 Zoll Bildschirmdiagonale. Das entspricht 190 Zentimetern. Der Fernseher aus diesem Jahr punktet aber nicht nur mit einem großen Bildschirm. Er zeigt dank NanoCell-Display Farben besonders rein an, und der 4K AI-Prozessor verbessert die Bildqualität noch einmal zusätzlich. Dank 4K-Upscaling, sehen hiermit auch ältere Inhalte gestochen scharf aus. Cool ist zudem die Steuerung. Denn im Lieferumfang ist eine sogenannte AI Magic Remote-Fernbedienung mit dabei, mit der du besonders leicht auf deine Inhalte zugreifen kannst. Wie mit einer Wii-Fernbedienung oder einem Nintendo Switch-Controller kannst du hier den Cursor über den Bildschirm bewegen. Die Spracheingabe hilft außerdem dabei, spezielle Inhalte schnell zu finden. Einzig bei der Bildwiederholrate wären mehr als 60 Hertz schöner gewesen.

Aber für den Preis von nur 699 Euro (58 Prozent Rabatt) bekommst du hier dennoch ein wirklich gutes Paket. Zum Vergleich: Aktuell ist kein anderer Anbieter günstiger als MediaMarkt (Preisvergleich). Der Versand ist außerdem kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei solch einem großen Paket.

Philips-Fernseher mit Ambilight für unter 430 Euro

Eingangs habe ich dir aber auch noch ein weiteres Fernseher-Schnäppchen versprochen. Und zwar ist dieser Philips 4K-TV jetzt ebenfalls supergünstig zu haben. Er ist mit 55 Zoll zwar etwas kleiner, punktet dafür aber mit Ambilight auf der Rückseite – also mit Lichtleisten, die sich je nach Inhalt auf dem Fernseher farblich anpassen. Dadurch sieht das Bild insgesamt nochmal größer aus, als es tatsächlich ist. Und für die Augen ist es ebenfalls angenehmer.

Vom UVP zieht MediaMarkt bereits 44 Prozent ab. Dadurch stehen zunächst nur noch 499 Euro auf der Rechnung. Wenn du dich allerdings als myMediaMarkt-Kunde kostenlos registrierst, bekommst du nochmal rund 75 Euro Rabatt on top. Für dann nur noch ungefähr 425 Euro machst du ein echtes Schnäppchen, das aktuell und auch in der Vergangenheit noch von keinem anderen Shop unterboten wurde (Preisvergleich). Der Versand ist auch hier kostenfrei.

In der Aktion lassen sich aber auch noch viele weitere spannende Schnäppchen finden. Hier solltest du also unbedingt mal vorbeischauen. Eine kleine Liste unserer Favoriten findest du außerdem hier: