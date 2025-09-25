Riesiger Rabatt bei Netto: Balkonkraftwerk 82 Prozent günstiger

Damit zapfst du deine eigene Solarenergie an, auch wenn du „nur“ einen Balkon hast und kein eigenes Dach. Während vergleichbare Anlagen oft mehrere Hundert Euro kosten und sich erst nach Jahren bezahlt machen, bekommst du hier ein sofort startbereites Komplettset zu einem echten Discounterpreis. Der Clou: Dank stolzer 82 Prozent Rabatt zahlst du aktuell nur rund 250 Euro für deinen Einstieg in die Solarstrom-Erzeugung.

Bestseller bei Netto

Zu haben ist ein 830/800 Watt Balkonkraftwerk. Die Leistung ist hier aufgeteilt auf zwei Module mit einer Leistung von jeweils 415 Watt. Der Hersteller Veska verspricht, dass die Anlage innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut und betriebsbereit ist. Eine Abnahme durch einen Elektriker ist durch die gedrosselte Ausgangsleistung von 800 Watt nicht nötig. Du hast dabei die Qual der Wahl, ob du sie auf dem Hausdach, der Garage oder dem Balkon installieren möchtest.

Veska stellt auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag in Aussicht, was vor allem bei instabilem deutschem Wetter wichtig ist. Der erzeugte Strom wird dann direkt in deinen Haushalt eingespeist. Da die Solaranlage über ein WLAN-Modul verfügt, kannst du über eine App immer die Leistung und den Status deines Moduls in Echtzeit verfolgen und einsehen.

Dieses Balkonkraftwerk bekommst du schon für 249,99 Euro

So lassen sich laut dem Hersteller bis zu 390 Euro Stromkosten pro Jahr sparen. Das Besondere: Ein Rabatt von 82 Prozent drückt den Preis für das Balkonkraftwerk aktuell von 1.389 Euro auf nur 249,99 Euro runter. Die Investition hat sich also bereits nach einem Jahr mehr als gelohnt, weshalb dieses Angebot definitiv auch für den kleinen Geldbeutel interessant ist.

Es geht aber sogar noch günstiger. Das Sunniva 920W Balkonkraftwerk Bifazial Fullblack Balkonkraftwerk kostet dank 78 Prozent nur noch 219 Euro. Da hier nur 5,95 Euro Versandkosten hinzukommen, sparst du hier insgesamt also noch mal rund 100 Euro im Vergleich zum zuvor vorgestellten Modell. Abstriche musst du dafür nicht in Kauf nehmen. Denn hier sind ebenfalls zwei Solarpanels dabei, die zusammen bis zu 920 Watt erzeugen können. Ein 800-Watt-Wechselrichter ist hier ebenfalls mit dabei, der via Plug&Play schnell installiert ist. Und auch hier hast du die wichtigsten Daten per App stets im Blick.

Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt Ausgangsleistung gefällig?

Wenn du mehr Power willst, hat Netto noch ein weiteres Balkonkraftwerk mit insgesamt vier Paneelen für dich in petto. Dieses liefert dir eine Ausgangsleistung von 2.000 Watt, weshalb für die Inbetriebnahme ein Elektriker vor Ort sein muss. Der Hersteller Veska verspricht auch hier eine hohe Effizienz, selbst bei schlechten Wetterverhältnissen. Dank der starken Leistung sollst du hier bis zu 860 Euro im Jahr von deiner Stromrechnung sparen können.

Auch spannend: Sieben gängige Irrtümer über Balkonkraftwerke

Netto hat hier ebenfalls ordentlich am Preis geschraubt, sodass jetzt nur noch 699,99 Euro statt 2.799 Euro auf der Rechnung stehen. Du siehst: Wenn du bereit bist, mehr zu investieren, hat sich in der Theorie auch dieses Kraftwerk bereits nach einem Jahr bezahlt gemacht.