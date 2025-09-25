Irrer Samsung-Deal zeigt, dass das Galaxy S24 jetzt eine bessere Wahl ist als sein Nachfolger

Gerade einmal ein Jahr ist das Galaxy S24 alt. Dadurch ist es jetzt eine kostengünstige Alternative zum S25 – vor allem, wenn du es zusammen mit einem Tarif bestellst. Bei Gomibo gibt’s das Smartphone samt 50-GB-Tarif jetzt nämlich schon für gut 20 Euro durchschnittlich im Monat. Warum das Gerät auch 2025 noch eine gute Wahl ist und was der Tarif bereithält, erklären wir hier.

Samsung Galaxy S24: Auch 2025 noch ein top Handy

Solltest du Bedenken haben, ob das Galaxy S24 immer noch eine gute Wahl ist: Hier können wir dich ganz klar beruhigen. Sowohl Performance als auch Display und Kamera sind weiterhin auf einem hohen Level, sodass du alle aktuellen Apps und Funktionen reibungslos nutzen kannst. Das Display ist mit 6,2 Zoll angenehm kompakt und zeigt dank AMOLED-Technik alle Inhalte kontrastreich und lebendig an. Die Triple-Kamera mit bis zu 50 MP liefert außerdem hervorragende Fotos.

Und das Update-Versprechen von bis zu sieben Jahren sorgt dafür, dass du das Handy auch in Zukunft noch problemlos und sicher nutzen kannst. Allerdings gilt der Update-Support ab Marktstart. Und der war Anfang 2024. Das bedeutet, dass du bis Anfang 2031 Updates bekommen kannst. Das dürfte für die meisten Smartphone-Nutzer aber immer noch mehr als genug sein.

Tarif und Kosten angeschaut

Bei Gomibo bekommst du das Galaxy S24 mit 128 GB Speicherplatz und einem 50 GB otelo-Vertrag jetzt ziemlich günstig. Durchschnittlich zahlst du für Handy und Tarif nämlich nur 22,65 Euro. Und das berechnet sich wie folgt: Einmalig musst du fürs Handy 109 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten) zahlen und monatlich 19,99 Euro. Nun bekommst du aber noch 50 Euro Wechselbonus gutgeschrieben, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Alle Kosten zusammengerechnet und anschließend durch die Mindestlaufzeit von 24 Monaten geteilt, ergeben anschließend einen Durchschnittspreis von rund 22,50 Euro pro Monat. Eigentlich wird noch eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro fällig. Die kannst du dir aber im Anschluss zurückerstatten lassen. Auf der Angebotsseite steht genau, wie das geht.

Hier noch einmal die Rechnung im Überblick:

19,99 Euro Grundgebühr × 24 Monate = 479,76 Euro

479,76 + 109 Euro Gerätepreis = 588,76 Euro

588,76 – 50 Euro Wechselbonus = 538,76 Euro

538,76 ÷ 24 Monate = 22,45 Euro

Der Tarif selbst bietet dir neben 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone eine Allnet- und SMS-Flat. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif im Urlaub genauso wie zu Hause. Übrigens: Wenn du lieber 100 GB Datenvolumen willst, kannst du das Datenpaket für monatlich fünf Euro Aufpreis einfach verdoppeln. Den entsprechenden Tarif musst du dafür einfach auf der Angebotsseite auswählen.

Übrigens: Solltest du Gomibo noch nicht kennen – dabei handelt es sich um einen etablierten und vertrauenswürdigen Onlinehändler aus der Niederlande mit einer Wertung von 4,4 von 5 Sternen bei Trustpilot. Du kannst hier also unbesorgt einkaufen!