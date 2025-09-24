Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 20 Euro, das im Haushalt massiv Zeit spart

Im Prospekt von Aldi Nord haben wir eine elektrische Reinigungsbürste von Ambiano entdeckt, die ab Donnerstag, dem 2. Oktober, für 17,99 Euro in den Filialen der Supermarktkette erhältlich ist (siehe Prospekt Seite 24/25). Sie kommt mit verschiedenen Aufsätzen und einem wiederaufladbaren Akku, sodass sich alle möglichen Oberflächen bequem reinigen lassen. Wenn du jetzt schon ein solches Gadget haben möchtest oder keine Aldi Nord Filiale in deiner Nähe hast, haben wir gute Alternativen für dich herausgesucht.

Das kann die Bürste von Aldi & Alternative bei Amazon

Die elektrische Reinigungsbürste bei Aldi Nord wird mit einer kleinen Box verkauft und enthält verschiedene Bürsten- und Schwammaufsätze. Der verbaute Motor lässt die Aufsätze schnell rotieren. So lassen sich Backofen, Duschwand oder Gartenliege auch von hartnäckigem Schmutz befreien. Das Gerät wird per USB-Kabel aufgeladen, wodurch du die Bürste flexibel nutzen kannst – auch ohne Steckdose in der Nähe.

Die elektrische Reinigungsbürste von Aldi aus dem Prospekt

Da aber nicht jeder einen Aldi Nord in der Nähe hat, haben wir geschaut, ob es bei Amazon vergleichbare Angebote gibt – und siehe da: Beim Versandriesen kannst du für 22,77 Euro ein sehr ähnliches Gadget mit diversen Aufsätzen kaufen. Ob für den Abwasch, Autofelgen, Möbel, Pfannenböden oder Grillgeräte – mit entsprechenden Bürsten und Schwämmen lassen sich diese Flächen ebenso bequem und gründlich reinigen. Diese Bürste arbeitet somit fast identisch wie das Modell von Aldi. Aber: Der Akku des Amazon-Gadgets soll mit 60 Minuten Laufzeit sogar etwas länger halten als das Aldi-Modell.

33 Prozent Rabatt: Elektrische Reinigungsbürste bei Amazon kaufen!

Etwas teurer, dafür von Bosch: UniversalBrush 34 Prozent reduziert

Bist du bereit, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen? Dann könnte sich auch ein Blick auf ein Modell von Bosch lohnen. Die Bosch UniversalBrush ist aktuell um 34 Prozent reduziert und kostet nur noch 35 Euro. Sie lässt sich bequem per Micro-USB laden und funktioniert danach ebenso völlig kabellos. Ein Motor sorgt dafür, dass die jeweiligen Aufsätze schnell rotieren – so entfernst du Schmutz ohne Kraftaufwand. Egal ob Waschbecken, Fliesen, Fugen, Autoreifen oder Gartenmöbel: Mit dem Bürstenaufsatz bringst du jede Oberfläche schnell auf Vordermann.

Im Paket steckt außerdem eine kleine Detailbürste, die selbst in enge Spalten und schwer zugängliche Ecken passt. Für hartnäckige Verschmutzungen liegt ein starkes Scheuerpad bei, mit dem du Backöfen, Töpfe oder Pfannen schnell wieder sauber bekommst – sogar Rost auf kleineren Flächen lässt sich damit beseitigen. Ein Mikrofaserpad hilft, Armaturen, Herdplatten oder Glasflächen gründlich zu reinigen. Alle Aufsätze sind mehrfach nutzbar und dürfen in die Spülmaschine, wodurch du keinen Aufwand bei der Pflege hast.

