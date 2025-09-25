Powerbank mit 87 Prozent Rabatt: Amazon-Deals am Donnerstag (25.09.)

Ja, du hast richtig gelesen. Amazon streicht ordentliche 87 Prozent vom UVP einer Powerbank, sodass du sie für unter 20 Euro abgreifen kannst. Doch damit nicht genug, wir haben auch Angebote zum beliebten Tefal OptiGrill und weiteren Gadgets gefunden. Los geht’s mit den Angeboten!

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Du hättest gern ein Heimkino? Amazon verkauft dir diesen Beamer mit einem Rabatt von 50 Prozent. Statt 239,99 Euro zahlst du jetzt nur noch 119,99 Euro. Er ist 4K-fähig und die Netflix-App ist bereits vorinstalliert. Mit einem Gewicht von 800 Gramm ist er ziemlich leicht, sodass du ihn auch mit in den Urlaub mitnehmen kannst. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du nur schwer Ordnung in deinem Koffer oder Rucksack halten kannst, solltest du dir mal diese Packwürfel genauer ansehen. Du kannst dein Gepäck dann beispielsweise nach Hosen, Oberteilen und Wäsche sortieren. Perfekt für einen Kurztrip oder den nächsten Urlaub. In diesem Set bekommst du sieben Stück mit einem Volumen von jeweils zehn Litern. Für 34,99 Euro statt 49,99 Euro gehören sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Der Tefal OptiGrill+ XL ist mit einem Rabatt von 38 Prozent zu haben. Er verfügt über neun verschiedene Garprogramme und misst die Dicke des Grillguts automatisch, um die optimale Garzeit zu ermitteln. Normalerweise kostet er 240,99 Euro, du zahlst jetzt nur 149,96 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Du brauchst eine Powerbank? Dieses Modell hat eine Kapazität von 20.000 mAh und du kannst deine Geräte sowohl mit einem USB‑C‑ als auch mit einem USB-A-Kabel aufladen. Die Powerbank verfügt über eine integrierte Taschenlampe, was beim Camping ziemlich praktisch ist. Amazon schreibt hierfür einen UVP von 126,99 Euro aus, streicht 87 Prozent und verlangt nur 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

