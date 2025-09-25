Dreame-Ausverkauf bei Amazon: Das erwartet dich zum Prime Day

Der Amazon Prime Day zählt zu den größten Schnäppchen-Events im Internet. Zweimal pro Jahr veranstaltet der Versandriese das Spar-Festival. Dreame zählt hier zweifellos zu den begehrtesten Herstellern. Während das eigentliche Event erst am 7. Oktober beginnt, hat das Unternehmen bereits jetzt einige Angebote veröffentlicht. Und auch die bevorstehenden Prime-Day-Preise für Top-Geräte wie dem Dreame H15 Pro Heat und dem H12 Pro FlexReach stehen bereits fest.

Nass-Trockensauger mit bis zu 150 Euro Rabatt sichern

Den Anfang macht das absolute Premium-Modell: der Dreame H15 Pro Heat. Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das Böden mit bis zu 85 °C heißem Wasser wischen kann und dank 22.000-Pa-Saugleistung auch feinen Schmutz erwischt. Haare stellen für den Nass-Trockensauger ebenfalls kein Problem dar. Diese werden dank TangelCut-Schaber nämlich aus der Hauptbürste entfernt. Spannend sind gleichzeitig auch das GlideWheel-Antriebssystem und der 180°-Griff des Saugers, wodurch du das Gerät flach auf den Boden legen kannst, welche die Führung des H15 Pro Heat besonders angenehm machen.

Trotz der massiven Leistung verspricht Dreame darüber hinaus eine Laufzeit von bis zu 72 Minuten. Bist du fertig mit der Reinigung, wird die Bürste mit 100 °C heißem Wasser bis auf die Poren gesäubert und mit 90 °C heißer Luft getrocknet.

Der Dreame H15 Pro Heat trocknet die Rollbürste innerhalb von 5 Minuten.

Das lässt sich Dreame allerdings auch einiges kosten, und so liegt der UVP bei 699 Euro. Am Prime Day kommst du aber natürlich deutlich günstiger an den Nass-Trockensauger: Vom 7. bis zum 8. Oktober kostet der Dreame H15 Pro Heat nur noch 549 Euro. Das entspricht auch dem bisherigen Bestpreis für das Gerät.

Dreame H15 Pro Heat für 549 Euro (am 7. und 8. Oktober)

Dreame H12 Pro FlexReach: Die günstigere Variante für 259 Euro

Nochmal deutlich günstiger ist der Dreame H12 Pro FlexReach. Der Nass- und Trockensauger glänzt mit einer Saugkraft von 18.000 Pa und bietet ebenfalls das coole 180°-Design, mit dem du auch schwer erreichbare Stellen problemlos erreichst. Zusätzlich wird die Rollbürste mit 90 °C heißem Wasser gereinigt und über heiße Luft getrocknet. Dies dauert laut Dreame, wie auch beim H15 Pro Heat, gerade einmal 5 Minuten. Auch der TangelCut-Schaber ist hier integriert. Die maximale Laufzeit ist jedoch mit 50 Minuten etwas geringer, sollte im Alltag aber sicherlich trotzdem ausreichen.

Der Dreame H12 Pro Nass-Trockensauger bietet satte 18.000-Pa-Saugleistung.

Vor allem für mittelgroße Wohnungen eignet sich der H12 Pro FlexReach definitiv und das zeigt sich auch beim Preis. Gerade einmal 399 Euro zahlst du laut UVP für das Gerät. Zum Prime Day fällt dieser jedoch um 140 Euro. Dementsprechend zahlst du für den H12 Pro FlexReach nur noch 259 Euro. Selbst der bisherige Bestpreis von 279 Euro wird hier also noch einmal unterboten.

H12 Pro FlexReach für 259 Euro (am 7. und 8. Oktober)

Schon vor dem Prime Day sparen: Diese Angebote gelten jetzt

Möchtest du nicht bis zum Prime Day warten, hast du Glück. Dreame bietet den H15 Pro bereits jetzt mit einem Rabatt von 100 Euro an. Statt 529 Euro zahlst du somit nur noch 429 Euro. Der H14 Pro hingegen ist ab dem 2. Oktober günstiger erhältlich. Hier fallen die Kosten um 90 Euro, wodurch du für das Modell nur noch 359 Euro statt der regulären 449 Euro zahlst. Alle Angebote haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet.

