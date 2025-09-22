Konkurrenz für Dyson? Amazon verschleudert Xiaomi-Akkusauger für unter 80 Euro!

Bei Akkusaugern setzen viele sofort auf große Namen wie Dyson. Allerdings schreckt Preise von mehreren Hundert Euro so manchen ab. Xiaomi bietet eine deutlich günstigere Alternative – und aktuell gibt es das Modell bei Amazon zu einem besonders guten Preis.
Xiaomi-Akkusauger macht Dyson Konkurrenz – und kostet weniger als 80 Euro!
Xiaomi-Akkusauger macht Dyson Konkurrenz – und kostet weniger als 80 Euro!
Wer lediglich ein praktisches Gerät für die regelmäßige Bodenreinigung sucht, kann sich die hohen Ausgaben sparen. Die bekannten Premium-Marken verlangen nicht nur wegen ihrer Qualität, sondern auch aufgrund des Namens kräftige Aufpreise und liefern Funktionen, die viele gar nicht benötigen. Eine Stauberkennung per Sensor, ein Display oder gar ein Laser, der Partikel sichtbar macht, sind zwar nette Extras, aber keineswegs unverzichtbar. In den meisten Haushalten genügt es, wenn der Sauger eine Akkuanzeige besitzt und die Bodenbürste mit einem LED-Licht ausgestattet ist – so behält man den Überblick und erkennt Schmutz problemlos.

Saugstark, vielseitig und mit langer Akkulaufzeit: Das bietet der Akkusauger

Der Vakuum-Akkusauger „G20 Lite EU“ von Xiaomi hat im Grunde alles, was man braucht. Er lässt sich vielseitig einsetzen – sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch von Möbeln oder den Autositzen. Denn du kannst ihn wahlweise samt Saugrohr und Bodendüse, aber auch als Handstaubsauger mit Bürsten-Aufsatz nutzen.

Stark ist: Auf Saugleistung musst du für den Preis nicht verzichten. Ein Richtwert für gute Saugleistung sind 13.000 bis 25.000 Pa. Und der Xiaomi-Akkusauger kommt auf 18.000 Pa Saugkraft – liegt also fast genau dazwischen. Darüber hinaus ist der kabellose Staubsauger mit einem fünfstufigen Filtersystem ausgestattet, das laut Angaben von Xiaomi 99,9 Prozent feinster Staubpartikel einfängt.

Und auch die Akkulaufzeit des „G20 Lite EU“ ist top. Der 2.200-mAh-Akku ermöglicht mit einer Aufladung nämlich bis zu 45 Minuten Laufzeit. Somit lassen sich auch größere Wohnflächen in einem Rutsch von Staub und Schmutz entfernen. Unter Möbeln oder in anderen schlecht beleuchteten Bereichen hilft dir zudem ein LED-Licht an der Bodendüse, um Verschmutzungen zu erkennen. Und mit dem mitgelieferten 2-in-1-Düsenaufsatz befreist du auch Fensterspalten, Sofaritzen sowie Möbeloberflächen oder die Tastatur von Staub und Krümeln.

So gut ist der Preis bei Amazon

Ursprünglich hat Xiaomi den Akkusauger mit einem UVP von 99,99 Euro ausgezeichnet. Jetzt streicht Amazon davon jedoch 20 Euro, sodass du nur noch 79 Euro dafür zahlen musst. Und der Preis ist richtig stark. Es kommen zwar noch 11 Euro Versandkosten hinzu, aber selbst für dann insgesamt 90 Euro machst du noch ein echtes Schnäppchen für ein Markengerät.

