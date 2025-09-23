Hier findet jeder etwas: Die Amazon-Deals am Dienstag (23.09.)

An diesem Dienstag (23.09.) haben wir Amazon-Schnäppchen für deine Gesundheit, das Homeoffice und gemütliche Abende auf dem Sofa entdeckt. Ein kompletter Rundumschlag an Angeboten also – und das alles für ziemlich kleines Geld. Wirf am besten direkt einen Blick in die Liste.

→ Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen – Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Du möchtest dich mehr bewegen, die Zeit fehlt aber einfach dafür? Dann wirf mal einen Blick auf dieses Laufband. Es hat eine maximale Geschwindigkeit von 6 km/h und passt bequem unter den Schreibtisch, optimal also fürs Homeoffice. Dank der Transportrollen kannst du es easy von A nach B bewegen und so beispielsweise auch vor dem Fernseher ein paar Schritte machen. Für 139,99 Euro statt 699,99 Euro gehört es dir. Hier geht’s zum Angebot.

Ebenfalls im Angebot ist dieser Lenovo L24i-4A Monitor. Statt 129 Euro will Amazon hierfür jetzt nur noch 79,90 Euro. Der Full HD Monitor hat eine Bildwiederholrate von 100 Hz und ist 23,8 Zoll groß. Im Lieferumfang befindet sich bereits ein HDMI-Kabel, sodass du den Monitor mit anderen Geräten verbinden kannst. Hier geht’s zum Angebot.

Mit Blick auf die kommenden Temperaturen ist diese Heizdecke ein ziemlich willkommenes Schnäppchen. Sie hat sechs verschiedene Heizstufen und schaltet sich nach zehn Stunden automatisch aus. Nimmst du den Schalter ab, kannst du sie auch bei bis zu 30 Grad in der Maschine waschen. Statt 63,99 Euro zahlst du jetzt nur noch 48,43 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und noch ein Kopfhörerschnäppchen zum Abschluss: Die Q30 von soundcore by Anker kosten dich jetzt statt 69,99 Euro nur noch 56,94 Euro. Sie liefern eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und du kannst zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Dank ANC filtern sie auch bis zu 95 Prozent der Geräusche aus der Umgebung, perfekt auf langen Reisen mit Bahn oder Flugzeug. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

→ Zu den besten Deals am Mittwoch

← Zu den besten Deals am Montag