Amazon-Highlights am Mittwoch (24.09.): Ninja-Heißluftfritteuse und Marken-Saugroboter

Die heutigen (24.09.) Amazon-Schnäppchen könnten kaum vielseitiger sein. Ob du gerade nach einer neuen Webcam für klare Video-Calls suchst, deine Küche mit einer Ninja-Heißluftfritteuse aufwerten willst oder Lust hast, dir den Hausputz von einem Saugroboter abnehmen zu lassen: Bei den heutigen Deals ist für fast jeden Bereich etwas dabei. Wir haben die spannendsten Angebote für dich herausgepickt.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Bei Amazon bekommst du den roborock Qrevo Saugroboter mit einem Rabatt von 33 Prozent. Du zahlst damit nur noch 399,99 Euro. Er kommt mit einer Saugkraft von 8.000 Pa daher und saugt und wischt deine Wohnung gleichzeitig. Im Lieferumfang ist eine Absaugstation enthalten, womit der Wartungsaufwand sehr gering bleibt. Hier geht’s zum Angebot.

Die Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse bekommst du aktuell für 179,99 Euro statt 279,99 Euro. Sie hat ein Fassungsvermögen von 10,4 Litern und verfügt über zwei getrennte Garkörbe, die du auch zu einem großen zusammenschließen kannst. Darin kannst du bis zu acht Portionen zubereiten, was sie zu einer optimalen Wahl für große Familien macht. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du im Herbst und Winter immer warme Hände haben möchtest, solltest du dir mal diese elektrischen Handwärmer von Ocoopa genauer ansehen. Sie verfügen über vier Heizmodi und können optional auch als Powerbank verwendet werden. Dank eines Coupons zahlst du bei Amazon nur noch 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Das Schlusslicht der heutigen Deals bildet diese Ugreen Webcam. Sie nimmt in Full HD auf und ein integriertes Mikrofon sorgt dafür, dass du immer gut zu verstehen bist. Sie hat ein 85 Grad breites Sichtfeld, was dafür sorgt, dass auch mehrere Personen in einem Bildausschnitt zu erkennen sind. Für nur 17,09 Euro statt 35,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig.

