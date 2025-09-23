Beim Shoppen Geld zurückbekommen: So klappt’s mit der Amazon Visa Kreditkarte

Mit der Amazon Visa zahlt sich Online Shopping doppelt aus. Aktuell läuft nämlich eine Aktion, bei der du dir zusätzlich zum Startguthaben von 10 Euro noch bis zu 25 Euro Cashback sichern kannst. Damit bekommst du beim Shoppen nicht nur Punkte und Boni, sondern auch direkt bares Geld zurück. Die Karte selbst ist dauerhaft kostenlos und bringt dir jede Menge Vorteile, vor allem wenn du regelmäßig online bestellst. Wie du dir das Cashback schnappst und was die Visa Kreditkarte noch so mitbringt, erfährst du hier.

Mit der Amazon Visa holst du dir eine kostenlose Kreditkarte, das heißt ohne Jahresgebühr, ins Haus. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob bei Amazon Prime registriert bist oder nicht. Die Karte ist für alle kostenfrei. Du kannst deine Schulden bequem per Teil- oder Komplettzahlung nach monatlicher Rechnung ausgleichen. Entscheidest du dich für die Ratenzahlung, wird ein effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent fällig.

An Geldautomaten mit dem Visa-Logo kannst du kostenlos Bargeld abheben, bei allen anderen berechnet dir die Bank eine Gebühr von 3,9 Prozent des Betrags. Eine Kreditkarte für den Urlaub ist die Amazon Visa daher eher nicht. Bei Zahlungen in Fremdwährung kommen 1,5 Prozent auf den Betrag in Euro als Auslandseinsatzentgelt dazu.

Amazon Visa Kreditkarte

Die Details der Kreditkarte haben wir dir nun noch einmal zusammengefasst. Wenn du selbst nachlesen möchtest, klick hier(PDF).

Kein neues Girokonto nötig

Keine Jahresgebühr

Automatische Rechnungs-Begleichung per Lastschrift möglich

1 0 Euro Startguthaben

Punkte-Cashback auf jeden Einkauf, nicht nur bei Amazon

2.000 Euro Kreditkartenlimit zum Start (Erhöhung kann beantragt werden)

Ausstellende Bank: Open Bank S.A.

Nicht Apple Pay fähig, nur Google Pay möglich

Effektiver Jahreszins von 18,83 Prozent bei Teilzahlung

Cashback auf jeden Einkauf – so funktioniert die Amazon-Visa-Kreditkarte

Einen großen Vorteil bringt die Kreditkarte im Hinblick auf ihr integriertes Cashback-System. Für jeden Einkauf, den du mit der Karte bezahlst (online, wie auch im Alltag), sammelst du sogenannte Amazon-Punkte. Für einen Euro Umsatz bei Amazon selbst erhältst du einen Punkt. Bei allen anderen Händlern bekommst du für zwei Euro einen Punkt. Diese kannst du dann für deinen nächsten Einkauf bei Amazon einlösen. Ein Amazon-Punkt ist dabei 1 Cent wert. Einfachheitshalber bekommst du also bei Amazon-Einkäufen 1 Prozent Cashback, bei anderen Shops sind es 0,5 Prozent Cashback. An bestimmten Aktionstagen (Prime Days, z. B.) erhalten Prime-Mitglieder sogar 2 Prozent Cashback.

So funktioniert das Punkte-System

Beachten musst du, dass der Cashback sich immer an vollen Eurobeträgen orientiert. Kaufst du also für 7,99 Euro ein, gibt’s den Cashback für 7 Euro Umsatz.

Aber Achtung: Zahlst du deine Schulden in Raten ab, sammelst du für diese Transaktion keine Punkte. Die Punkte kannst du auch nur für physische Produkte einlösen. Abos wie Audible oder Prime Video Einkäufe sind hiervon ausgenommen.

Noch mehr Cashback: Aber nur für kurze Zeit

Visa selbst hat bis zum 14. Oktober eine Aktion am Laufen, dank der sich die Amazon-Kreditkarte jetzt dreifach lohnt. Neben den offensichtlichen Vorteilen wie dem Startguthaben und dem hauseigenen Cashback, bekommst du jetzt noch mehr Geld zurück. Bei jeder Online-Zahlung mit einer Visa Debit- oder Kreditkarte sicherst du dir nämlich drei Prozent Cashback. Das Cashback ist dabei zwar auf 25 Euro pro Karte begrenzt, aber geschenkt, ist geschenkt. Mehr Infos zur Aktion findest du hier.