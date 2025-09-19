Fitnesstracker mit 41 Prozent Rabatt: Amazon startet ins Wochenende (19.09.)

Bevor du ins Wochenende verschwindest, solltest du dir noch mal einen Blick in unsere Amazon-Deals des Tages gönnen. Hier gibt's starke Angebote zu richtig guten Preisen für deinen Garten, deine Wohnung und mehr.
Deals vom Freitag
Endlich Freitag! Wir starten den letzten Tag der Woche wie immer mit einigen starken Deals vom Versandriesen Amazon. Heute im Angebot: Die Google Fitbit Inspire 3 mit einem ordentlichen Rabatt von 41 Prozent. Daneben warten natürlich noch weitere Schnäppchen, die sich sehen lassen können. Auf geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Du kämpfst mit einer zu hohen Luftfeuchtigkeit in deinem Zuhause? Dieser Luftentfeuchter könnte Abhilfe schaffen. Er ist aktuell ganze 29 Prozent reduziert und eignet sich für Räume von bis zu 45 m². Er kommt mit einem Tragegriff daher, sodass du ihn auch vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer transportieren kannst. Für 119,99 Euro gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Wir haben eine Mini-Akku-Kettensäge bei Amazon entdeckt, die dich nur 48,74 Euro kostet. Sie hat einen 10.000 mAh starken Akku und schneidet dir Äste und Holz mit einer Dicke von bis zu sechs Zoll. Dabei bist du maximal flexibel, da sie ja ohne Kabel funktioniert. Hier geht’s zum Angebot.
  • Die Google Fitbit Inspire 3 bekommst du beim Versandriesen im Moment für 59 Euro. Damit ist sie satte 41 Prozent günstiger als der UVP von 99,95 Euro. Die Uhr eignet sich zur Messung der Herzfrequenz beim Sport. Weiterhin überwacht sie dein Stresslevel und deinen Schlaf. Der Akku hält bis zu zehn Tage. Hier geht’s zum Angebot.
  • Für abwechslungsreiche Stimmung in deinem Zuhause sorgen diese Govee-LEDs. In der dazugehörigen App kannst du die Farbe einstellen. Gleichzeitig stehen dir rund 56 verschiedene voreingestellte Lichtszenen zur Auswahl. Du kannst die Lichter auch mit Matter, Alexa oder Google Home verbinden. Vier Stück kosten dich jetzt 33,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

