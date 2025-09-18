Amazon am Donnerstag (18.09.): Diese Gadgets sollte jeder kennen

Du hast es in die Donnerstag-Ausgabe unserer Amazon-Deals des Tages geschafft! Heute haben wir verschiedene Schnäppchen aus den unterschiedlichsten Kategorien herausgesucht. Wie immer natürlich zu megaguten Preisen.
Deals vom Donnerstag
Schon wieder Donnerstag? Wenn du dir die Wartezeit bis zum kommenden Wochenende versüßen willst, solltest du durch die heutigen Amazon-Deals (18.09.) stöbern. Die stehen heute nämlich ganz im Zeichen von praktischen Gadgets und starken Preisen. Was es zu holen gibt, erfährst du jetzt.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Wenn du in der dunklen Jahreszeit draußen unterwegs bist, bieten sich solche Stirnlampen als Lichtquelle an. Damit hast du die Hände frei, beispielsweise beim Joggen oder wenn du mit dem Hund Gassi gehst. Ein Doppelpack dieser wiederaufladbaren Lampen kostet dich bei Amazon jetzt 14,24 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Die Ferienzeit ist zwar offiziell vorbei, allerdings lohnt sich der Kauf einer Kofferwaage das ganze Jahr über. Sie misst zuverlässig das Gewicht deines Gepäcks vor und während einer Reise, sodass du keine Extrakosten am Flughafen fürchten musst. Statt 9,99 Euro bekommst du sie jetzt schon für 8,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Mit dieser 20.000 mAh starken Powerbank von Anker geht dir nie der Akku aus. Du kannst hiermit zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Dank Ankers hauseigener PowerIQ Technologie soll das auch ziemlich rasant vonstattengehen. Statt 39,99 Euro zahlst du dank eines Coupons nur noch 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Und wir bleiben gleich im Hause Anker: Wer viel am Computer arbeitet, sollte sich mal diese ergonomische Maus genauer ansehen. Sie fördert deine natürliche Handhaltung, was für weniger Belastung der Gelenke sorgt. Sie hat eine Reichweite von zehn Metern und wird ohne Kabel verwendet. Für 15,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

