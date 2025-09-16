MediaMarkt haut Dashcam reduziert raus: Wichtiges Detail entscheidet!

Bei so nervigen Unfällen kann ein kleines Gadget viel Geld und viele Nerven sparen. Denn wer eine Dashcam im Auto hat, der sammelt am laufenden Band Beweise für die eigenen Fahrkünste, oder die anderer.

Wenn du schon mal in so einer Situation warst, weißt du, wie gut es gewesen wäre, wenn jemand beweisen könnte, wer tatsächlich Schuld trägt. MediaMarkt möchte dir das einfacher machen, denn sie bieten gerade eine hochwertige Dashcam für einen top Preis an.

Dashcam in Full HD bei MediaMarkt

Die bei MediaMarkt angebotene Dashcam ist von Nextbase, genauer gesagt ist es die 322GW Dashcam. Diese kleine Kamera nimmt in Full HD mit 60 fps auf und deckt mit einem 140°-Weitwinkel die Straße zuverlässig ab. Mit der Loop-Aufnahme wird das Verkehrsgeschehen kontinuierlich aufgezeichnet, dafür werden dauernd kurze Videosequenzen erstellt und abgespeichert.

So ist es möglich, dass die Dashcam jedes Nummernschild im Falle eines Unfalls gestochen scharf aufzeichnet. Das entscheidende Detail: eine besondere SOS-Notruf-Funktion. Diese sorgt dafür, dass die Dashcam erkennt, wenn es kracht, und automatisch Rettungsdienste alarmieren kann. Auf Wunsch kann sie sogar medizinische Daten übermitteln, wie beispielsweise Vorerkrankungen.

Nextbase 322GW Dash Cam: 140° Weitwinkel-Linse Nextbase 322gw Dashcam: Touch-Display

Mit Bluetooth 4.2 und Quick Wi-Fi landen die Clips sofort auf dem Smartphone. So kannst du sie zum Beispiel direkt mit der Versicherung teilen. Auch wenn du dein Auto geparkt hast, ist es geschützt, denn der intelligente Parkmodus startet bei Erschütterungen automatisch eine Aufnahme.

Die Bedienung erfolgt über einen 2,5-Zoll-Touchscreen, und die Installation ist dank der Click & Go PRO-Halterung einfach und ohne Kabelsalat. Wer noch mehr sehen will, kann das Dashcam-System sogar mit einer Rückfahr- oder Innenraumkamera erweitern.

Im Spar-Angebot unter 150 Euro

Käufer sind überzeugt von der Nextbase Dashcam, denn überall, bei Amazon, Kaufland, Ebay und Co. ergattert sie mindestens 4 Sterne. Besonders die Parkmodus-Aufzeichnung und die Notfall-SOS-Funktion werden, fairerweise, gelobt. Ein Preisvergleich bei guenstiger.de zeigt, dass andere Verkäufer die Dashcam meist erst ab circa 145 Euro verkaufen, bei MediaMarkt könnt ihr sie allerdings für 139 Euro abgreifen.

Nur eine SD-Karte musst du zum Speichern der gesammelten Clips dazukaufen, wenn du noch keine zu Hause hast. Bei MediaMarkt gibt’s die sogar im Bundle mit der Dashcam zusammen. In diesem Fall ist das eine SanDisk Elite Extreme PLUS UHS-I, Micro-SDXC Speicherkarte mit 256 GB Speicherplatz dazu. Auch die ist gerade im Angebot. Für das Bundle zahlst du im Endeffekt schlappe 168 Euro, denn die Speicherkarte ist von 100 Euro auf ordentliche 29,99 Euro heruntergesetzt.

Also nutz die Chance und bleib sicher beim Autofahren, oder spar wenigstens teure Anwaltskosten bei einem Streit, wer recht hat oder wer den Unfall verursacht hat.

Hier gehts direkt zur Dashcam und zur Speicherkarte

