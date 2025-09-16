Neue Premium-Kopfhörer von Bose: QuietComfort Ultra 2 ab sofort erhältlich

Bose hat mit den QuietComfort Ultra der zweiten Generation neue Highend-Kopfhörer vorgestellt. Der Premium-Hersteller hat hier an vielen Stellen sinnvoll nachgebessert und bringt jetzt ein neues Paar Over-Ears mit hervorragendem Klang und ANC in die Verkaufsregale.
Gerade im Herbst beginnt die Over-Ear-Saison wieder. Kopfhörer, die über den Ohrmuscheln sitzen, schirmen nicht nur besser Geräusche aus der Umgebung ab, sondern wärmen an kalten Tagen sogar die Ohren. Dazu lassen sie sich deutlich länger bequem tragen als In-Ears, da die Ohrpolster sanft auf dem Schädel sitzen. Die Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Gen.) liefern außerdem einen hochwertigen Klang für alle Musikrichtungen und eine erstklassige Geräuschunterdückung (ANC).

ANC jetzt noch besser und 360-Grad-Sound für mehr Immersion

Vor allem in Sachen ANC (Active Noise Cancelling) hat Bose bei den QuietComfort Ultra 2 noch einmal nachjustiert. Dadurch sollen insbesondere Geräuschspitzen sanft ausgeglichen werden können. Und auch der Klang selbst soll mit den neuen Over-Ears noch einmal intensiver klingen. Je nach Inhalt und Umgebung lassen sich zudem verschiedene Modi auswählen, um entweder störende Geräusche effektiv auszublenden oder mit dem Aware-Modus Gespräche, Bahnansagen und Co. zu verstehen.

Darüber hinaus können die Kopfhörer 360-Grad-Sound erzeugen, der dich fühlen lässt, als wärst du mitten im Geschehen. Der Kino-Modus ist hingegen perfekt, um Filme und Serien mit immersivem Klang genießen zu können. Gespräche sollen hiermit noch klarer und sonstige Geräusche realistischer klingen. Nimmst du die Over-Ears ab, pausiert die Musik automatisch und sie schalten sich von selbst aus. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass der Akku unnötig belastet wird, wenn du einmal vergessen solltest, sie auszuschalten.

Bose QuietComfort Ultra 2: Akkulaufzeit, Multipoint-Verbindung und Co.

Und bei kabellosen Kopfhörern ebenfalls wichtig: die Akkulaufzeit. Mit einer Aufladung sollen jetzt bis zu 30 Stunden Musikgenuss drin sein. Dank Bluetooth 5.4 mit Multipoint-Unterstützung lassen sich weiterhin zwei Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern koppeln. Über das Notebook ein Video schauen und einen plötzlichen Anruf vom Smartphone entgegennehmen, ist so ganz einfach. Die Premium-Kopfhörer unterstützen außerdem die Codecs SBC, AAC und aptX Adaptive und garantieren so eine hohe Klangqualität.

Die neuen Bose Over-Ears sind wahlweise in Schwarz oder in Weiß erhältlich. Sie kosten bei MediaMarkt 449,95 Euro und können ab dem 23. September geliefert werden.

