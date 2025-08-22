Kopfhörer: Das sind die 30 besten Over-Ear-Modelle 2025

Während sich In-Ear-Modelle perfekt für unterwegs eignen, da sie nahezu in jede Hosentasche passen, liefern große Kopfhörer mit Bügel im Homeoffice, auf der Couch oder im Büro einen voluminöseren Klang und meist ein deutlich besseres Active Noise Cancelling (ANC). Doch Online-Shops sind voll von Angeboten und die Preise schwanken von deutlich unter 50 bis hin zu weit über 1.000 Euro. Die Stiftung Warentest hat zwischen 2023 und 2025 bislang 57 Kopfhörer mit Bügel getestet.

Die besten Kopfhörer, die es derzeit gibt

Mit dabei sind On- und Over-Ear-Kopfhörer, die sich an die Masse richten. Außerdem haben die Experten ausschließlich Modelle mit Bluetooth untersucht und auf Exemplare mit der guten, alten Klinke verzichtet. Überraschend an dem Ergebnis der Experten: Die meisten getesteten Kopfhörer sind „gut“, nur einer „ausreichend“. Kein Modell ist „sehr gut“ und keines durchgefallen.

Ebenfalls überraschend: Gute Kopfhörer gibt es schon für rund 30 Euro! Nachfolgend die laut Stiftung Warentest aktuell 30 besten Over-Ear-Kopfhörer, die derzeit erhältlich sind – inklusive der Gesamtnote und dem aktuellen Preis.

Gut muss nicht teuer sein

Wie die Tester eindrucksvoll zeigen, müssen gute Kopfhörer nicht teuer sein. Schon für unter 100 Euro gibt es bereits mehrere Modelle namhafter Hersteller wie JBL oder Sony zur Auswahl. Die JBL Tune 720BT etwa kosten derzeit nur 52 Euro; die ebenfalls „guten“ Sony WH-CH520 gibt es sogar schon für 32 Euro zu haben. Ebenfalls interessant: Platz 1 und 2 teilen sich die Note 1,7, sind preislich aber unglaublich weit voneinander entfernt. So kosten die Sennheiser Momentum 4 (haben wir hier im Test) rund 220 Euro weniger als die PX8 von Bowers & Wilkins (hier bei inside digital im Test).