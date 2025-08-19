Spotify: Playlists zu Apple Music kostenlos übertragen – so geht's

Rund 24 Euro mehr im Jahr kostet Spotify jetzt für alle, die ein normales Abo haben. Das Familien-Abo ist nun sogar 48 Euro im Jahr teurer. Alternativen? Gibt es viele. Eine davon: Apple Music. Hier liegt der Preis für ein Einzelabo noch bei rund 11 statt 13 Euro bei Spotify. Ein Familien-Abo ist mit rund 17 Euro sogar günstiger als Spotify vor der Preiserhöhung. Den Musik-Streaming-Dienst wechseln? Kein Problem. Wären da nicht die über die Jahre kuratierten und gepflegten Playlists. Doch die kann man ganz einfach mitnehmen. Dafür gibt es besondere Werkzeuge und Apps. Die Musiksammlung von Spotify zu Apple Music übertragen war noch nie einfacher.

Musik von Spotify zu Apple Music übertragen: So funktioniert es

Wer von Spotify zu Apple Music wechseln will, muss keine Angst davor haben, seine Wiedergabelisten und Favoriten zu verlieren. Es gibt Apps, die den Umzug kostenlos ermöglichen. Eine davon: Soundiiz. Der Dienst, „Made in France“ erlaubt es kostenlos, Playlists, Lieblingslieder, Alben oder Künstler, denen man folgt, von Spotify zu Apple Music zu übertragen. Das gelingt sowohl per Browser auf dem Laptop als auch per App über das Android-Handy. Dazu muss man bei Soundiiz das Spotify-Konto mit dem Apple Music Konto verbinden, Playlists, Alben oder Künstler auswählen und die Auswahl bestätigen. Das wars.

→ Ausgetrickst! Diese App zeigt dir, was Spotify geheim hält

Während Soundiiz recht umfangreich ist und nahezu alles kopiert, lassen sich mit Playlistor einzelne Playlists klonen. Hier gibt man den Link zu einer bestimmten Spotify-Playlist ein und lässt sich diese zu Apple Music übertragen. Ähnlich funktioniert auch TuneMyMusic. Einen Schritt weiter geht Freeyourmusic. Hier lassen sich nicht nur Playlists von einem Musik-Streaming-Dienst zum anderen übertragen.

Playlists in der Cloud speichern

Freeyourmusic erlaubt es in der kostenlosen Version nur 100 Songs oder eine Playlist zu übertragen. Recht mau gegenüber Soundiiz, zum Beispiel. Wer aber etwas Geld in die Hand nimmt, kann all seine Playlists hier auch in der Cloud speichern. Und: Sie werden automatisch synchronisiert. Das heißt: Wechselt man irgendwann später nochmal den Dienst, lassen sich die Playlists aus der Cloud abrufen. Oder aber man nutzt mehrere Musik-Streaming-Dienste und will auf allen Plattformen all seine Playlists immer synchron haben. Auch dann bietet sich Freeyourmusic als Lösung an.

→ Hass auf Spotify: „Parasitäres Werkzeug“ wird verschwinden

Wer ein iPhone nutzt, kann auch mit der App SongShift seine Musiksammlung von Spotify zu Apple Music übertragen. Seit 2025 arbeitet Apple Music in bestimmten Ländern mit SongShift als direkt integriertem Konverter zusammen. Im Apple Apps Store wird die Anwendung für die Ergebnisse gelobt.