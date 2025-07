Erst 2022 war in Nordrhein-Westfalen der Radiosender NRW1 gestartet. Er hatte sich als junges, landesweites Programm positioniert und war zumindest auf UKW das einzige landesweit empfangbare private Radioprogramm. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit jeher die Besonderheit, dass Radio NRW für nahezu jeden Landkreis ein eigenes Lokalradio mit einem Mantelprogramm beliefert. Da auch der WDR fünf eigene Radioprogramme betreibt, blieb so lange Zeit kein Platz für ein weiteres landesweites UKW-Programm, bis einige Frequenzen frei wurden. Das wohl bekannteste Beispiel: 103,0 in Ostwestfalen, eine extrem reichweitenstarke Frequenz. Auf ihr sendete Jahrzehnte das britische BFBS für die in der Region stationierten britischen Soldaten.

NRW1 war erst 2022 gestartet: Umstellung noch in diesem Sommer

Doch im Jahr 2022 einen UKW-Sender für junge Leute zu starten, schien nicht wirklich durchdacht. Die Marke NRW1 ist, anders als bigFM, als No Name in einen Markt gestartet, bei dem die Zielgruppe sich schon längst ins Internet verlagert hatte. Dabei waren die Gesellschafter der NRW Audio GmbH als Lizenznehmer keine Unbekannten: Hinter dem Radiosender stehen Größen wie Antenne Bayern, ffn und Radio NRW. Doch wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten wurde schon länger über eine Neuausrichtung diskutiert. Immerhin sollen Verluste im zweistelligen Millionenbereich aufgelaufen sein. Jetzt steht fest: Aus dem Sender NRW1 wird bigFM NRW. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat grünes Licht für die Umbenennung gegeben. Noch im Sommer soll das neue Programm starten. Erste Trailer, die im laufenden Programm zu hören sind, kündigen die Veränderung bereits an. Ein konkreter Termin für den offiziellen Relaunch wurde noch nicht genannt. Es werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet.

Die Programmproduktion übernimmt künftig Audiotainment Südwest, die auch für andere bigFM-Angebote verantwortlich ist. Die Redaktion bleibt laut Unternehmensangaben in Köln. Mindestens sechs Redakteurinnen und Redakteure sollen dort weiterhin für Inhalte aus Nordrhein-Westfalen sorgen. Das war eine zentrale Vorgabe der Medienaufsicht, die auf eine redaktionelle Verankerung im Land Wert legt.

bigFM NRW mit veränderter Ausrichtung

Für Hörerinnen und Hörer bedeutet der Wechsel eine veränderte Ausrichtung. Das neue bigFM NRW richtet sich stärker an junge Erwachsene, setzt auf Musik, Lifestyle und Community-Inhalte. Angekündigt sind neue Shows und ein „energetischer Sound“. Gleichzeitig sollen regionale Inhalte wie Nachrichten, Wetter oder Verkehr erhalten bleiben. bigFM will sich damit vom bestehenden bigFM-Programm abheben und eine eigenständige Version für NRW anbieten.

Empfangbar ist bigFM NRW über die bisherigen UKW-Frequenzen von NRW1 sowie über Web und App. Über DAB+ wird bigFM NRW dann über den Programmplatz des bisherigen nationalen bigFM-Programms zu hören sein. Der bisherige DAB+-Platz von NRW1 soll neu belegt werden.