Heul leise – KI-Musik geht nicht mehr weg!

3 Minuten
Im heutigen Podcast Casa Casi sprechen Blasius und Casi heute eifrig über Musik – und natürlich auch über KI. Wieso wir diesen KI-Geist auch in der Musik nicht mehr zurück in die Pulle bekommen, es insgesamt aber gar nicht so schlimm ist? Genau das erfährst du in der neuen Folge.
Casa-Casi-Logo, daneben Casi und im Vordergrund ein Teller mit Spaghetti und Smartphones
Casa Casi - der nextpit-PodcastBildquelle: Baruch Bürger / inside digital
Ja, ich weiß, die Headline zwiebelt vielleicht erst mal ein bisschen. Aber mal ehrlich: Je früher du den Fakt akzeptierst, desto eher können wir uns darauf konzentrieren, wie wir das Beste daraus machen. Denn eines ist klar: KI-Musik ist gekommen, um zu bleiben – Punkt. Ganz egal, ob wir über Tools wie Suno sprechen, die dir in Sekunden einen kompletten Track basteln, oder über High-End-Studio-Produktionen – Künstliche Intelligenz mischt ab sofort kräftig mit.

Das soll jetzt aber bloß keine Panikmache sein und auch kein fatalistischer Abgesang. Sieh es einfach als nüchternen Realitätscheck. Und der schließt ja ausdrücklich nicht aus, dass wir parallel dazu eine Art Gegenbewegung erleben. Vielleicht sogar eine Rückbesinnung auf das „Echte“, Handgemachte.

Wir glauben nämlich – und genau darüber sprechen wir auch im Podcast –, dass bestimmte Dinge unersetzbar bleiben: die Liebe zum Vinyl, das Jagen nach Sammlerstücken, das Live-Erlebnis. Eine Platte wirklich in den Händen zu halten, das Artwork zu bewundern oder verschwitzt in der Konzert-Menge zu feiern – das sind Emotionen, die dir keine KI der Welt simulieren kann.

Genau dieses Spannungsfeld dröseln wir heute in der Folge auf: Ja, das Netz wird wahrscheinlich bald mit generischem KI-Gedudel geflutet sein und wir müssen vielleicht etwas tiefer graben, um die Perlen zu finden. Aber die gute Musik, die wird es immer geben. Im besten Fall fungiert die KI sogar als Turbo, der kreative Köpfe noch genialer macht. Hör also unbedingt mal rein!

Wird Suno eine Musik-Macht?

Wir haben uns außerdem intensiv damit beschäftigt, welche Wucht Suno eigentlich in die Musikbranche bringt. Ein spannender Punkt sind dabei die Bewegungen der Major-Labels: Wir sprechen darüber, dass Schwergewichte wie Warner und Universal mittlerweile Deals mit KI-Playern wie Suno und Udio eingetütet haben. Dabei zeigt sich allerdings, dass Suno im Vergleich zu Wettbewerbern wie eben Udio eine ziemliche Sonderrolle einnimmt. Warum das so ist und was das für uns alle bedeutet, dröseln wir dir in der Folge ganz genau auf.

Hör also gerne mal rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teil die Folge, empfiehl uns weiter, vergib Sterne, wo es geht – und schreib uns dein Feedback. Lass uns gern auch wissen, wie du über KI-generierte Musik denkst. Viel Spaß mit der 172. Ausgabe der Casa Casi!

Show Notes 172:

Und was sagst du?

