Die Entscheidung des Medienrats der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) markiert eine bemerkenswerte Kehrtwende in der Digitalstrategie des Landes. Denn Schleswig-Holstein gilt als Vorreiter der Digitalisierung. Das Bundesland ist seit Jahren beim Glasfaserausbau weiter als der Rest Deutschlands – und man wollte auch Vorreiter bei der UKW-Abschaltung sein. Denn die digitale Alternative DAB+ sollte forciert werden.

UKW-Abschaltung kurzfristig abgesagt

Ursprünglich war vorgesehen, auslaufende UKW-Zuweisungen nicht mehr zu verlängern. Dies hätte den schrittweisen Rückzug analoger Radioprogramme eingeleitet und dem digitalen Standard DAB+ weiter Auftrieb geben sollen. Sämtliche UKW-Senderketten hätten in den kommenden Jahren abgeschaltet werden sollen. Schon im Frühjahr ging es mit Radio Bob los, in wenigen Tagen hätte Antenne Sylt folgen sollen. Doch nun verlängert die MA HSH die UKW-Zuweisung für einen privaten Hörfunksender um sechs Jahre – bis Juli 2031. Das Programm soll damit weiterhin auf der Insel selbst über UKW empfangbar bleiben, während es im Raum Flensburg bereits über DAB+ verbreitet wird.

Zur Begründung verweist die Medienanstalt auf die Notwendigkeit, in der Übergangszeit bis zur vollständigen Umstellung auf DAB+ die Versorgung mit kommunal relevanten Inhalten sicherzustellen. Der betroffene Sender erhalte durch die Verlängerung ausreichend Sicherheit, um die Migration auf DAB+ in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben. Zwar halte das Land am vollständigen Ausstieg aus der UKW-Verbreitung fest, doch die einmalige Verlängerung deutet auf eine gewisse Flexibilisierung der Digitalisierungsstrategie hin.

Öffentlich-Rechtliche Sender schalten ab

Ob weitere Sender folgen können, bleibt offen. Noch in diesem Jahr läuft die Senderkette des Rock-Pop-Senders delta radio aus und soll eigentlich abgeschaltet werden. Deutschlandradio und der NDR halten an den geplanten UKW-Abschaltungen fest. Zum 30. Juni werden zahlreiche UKW-Standorte des Deutschlandfunks und von Deutschlandfunk Kultur verschwinden. Bis 2032 könnte die gesamte ARD auf UKW in ganz Deutschland verzichten (müssen). Dass nun die Abschaltung eines Lokalsenders kurzfristig verschoben wird, darf dennoch durchaus als Klatsche für die aktuelle DAB+-Verbreitung gewertet werden. Denn offensichtlich ist die digitale Durchdringung noch nicht so stark, dass ein privater Lokalsender ohne die UKW-Frequenz wirtschaftlich überlebensfähig wäre.