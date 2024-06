Radio per UKW ist für viele von uns allgegenwärtig. Sei es das Autoradio, der Tuner im Wohnzimmer oder das Kofferradio auf der Baustelle – überall ist das Radio per UKW präsent. Zwar gibt es mit DAB+ einen Nachfolger, der das analoge UKW-Radio in die digitale Welt holen soll, doch oft nutzen die Hörer weiterhin das bekannte UKW-Radio. Jetzt aber wird bekannt: Im kommenden Jahr wird Schleswig-Holstein beginnen, UKW abzuschalten. Wie die Tageszeitung „Die Welt“ berichtet, hat die Medienbehörde MAHSH festgelegt, dass um 9. April 2025 die UKW-Kette des Rocksenders Radio Bob in Deutschlands nördlichstem Bundesland abgeschaltet wird.

Drei Radio-Ketten per UKW verschwinden 2025

Doch dabei bleibt es nicht. Am 17. Juli 2025 und somit ausgerechnet mitten in der Urlaubssaison geht es Radio Sylt an den Kragen. Am 23. November 2025 schließlich wird mit delta Radio eine weitere UKW-Kette, die in ganz Schleswig-Holstein aktiv ist, verschwinden. Nach Angaben der Welt wird auch der NDR Sender abschalten. Das aber ordnet nicht die Medienbehörde an, sondern der Norddeutsche Rundfunk plant das eigenständig. Gegenüber der Zeitung teilte der NDR mit, es gebe noch Gespräche, ob und welche Programme 2025 die UKW-Frequenzen aufgeben. Die Radiokette des größten Privatradiosenders in Schleswig-Holstein, R.SH, soll übrigens erst 2031 weichen.

Das UKW-Aus kommt nicht überraschend. Es ist schon seit Jahrzehnten geplant. Auf einen konkreten Termin konnte man sich bisher aber nicht festlegen. Eine Abschaltung, die für Sachsen-Anhalt angedacht war, nahm man aber 2009 kurzfristig wieder zurück. Ist UKW in einer Region abgeschaltet, bleibt als mobile Alternative für das Radio nur DAB+ oder ein Stream aus dem Internet. Besonders schwierig wird das für Autoradios, die noch kein DAB+ an Bord haben und sich dann nur vorübergehend in einer abgeschalteten Region befinden.