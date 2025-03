WDR schaltet Radiosender ab: UKW & DAB+ verschwinden komplett Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Für Radiohörer in Arnsberg bricht eine neue Ära an: Der WDR schaltet Ende März in Nordrhein-Westfalen einen Radiosender ab. Damit fallen UKW und DAB+ weg. Der WDR verweist als Alternative auf das Internet.