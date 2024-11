UKW-Aus: DAB+-Radio-Netz wird erweitert Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Klassisches Radio über UKW steht mittelfristig vor dem Aus. Längst laufen die Vorbereitungen in Form des Ausbaus des DAB+-Netzes. Jetzt wurden weitere Sender in Betrieb genommen. Sie bringen 13 digitale Radiosender in die Fläche.