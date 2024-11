Plötzlich auf Platz 1: Einer der beliebtesten Kopfhörer aller Zeiten kostet nur 30 Euro

Wer für ein paar neue Kopfhörer 200 Euro ausgeben kann oder will, bekommt derzeit eines der besten Modelle auf dem Markt. Die Sennheiser Momentum 4 kosten im Black Friday Angebot rund 200 Euro und überzeugten unsere Audio-Redaktion im Test mit einem kolossalem Klang. 97 von 100 möglichen Punkten gab es für das Spitzenmodell am Ende. Berechtigterweise landen sie auch bei der Stiftung Warentest auf Platz 1. Wer aber keine 200 Euro für Kopfhörer ausgeben möchte oder kann, der bekommt auch für unter 30 Euro ein Modell, das bei der Stiftung Warentest mit „gut“ abgeschnitten hat. Und fast 45.000 Bewertungen bei Amazon (im Schnitt 4,5 von 5 Sternen) sprechen für sich.

Kopfhörer für 30 Euro: Kann das gut sein?

Um es kurz zu machen: Ja, ein Kopfhörer für unter 30 Euro kann gut sein. Das Qualitätsurteil der Stiftung Warentest lautet deshalb ebenso: „gut“. Vor allem hinsichtlich der Akkulaufzeit konnte der Kopfhörer überzeugen. Mit „sehr gut“ bewerteten die Experten die JBL Tune 510 BT in dieser Kategorie. Und auch die Käufer überhäufen den Kopfhörer in den Rezensionen bei Amazon mit Lob. Der Dauerrenner ist derzeit im Black-Friday-Angebot auf unter 30 Euro reduziert und stürmt damit auf Platz 1 der Verkaufscharts.

→ Die richtigen Over-Ear-Kopfhörer finden: Das solltest du vor dem Kauf wissen

Was genau bekommt man hier aber für den Preis? Allen voran einen guten JBL Pure Bass Sound. Gleichzeitig haben die On-Ears eine gute Passform, wozu auch das geringe Gewicht von 160 g beiträgt. Der Akku hält nach einer Ladung bis zu 40 Stunden durch. Und bereits nach 5 Minuten am Ladekabel ist der Akku so voll, dass man 2 Stunden Musik hören kann. Ebenso lassen sich die JBL Tune 510 BT dank Multipoint-Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln.

Worauf man verzichten muss

Für 30 Euro muss man aber auch einige Abstriche machen. Die Stiftung Warentest gibt dem Kopfhörer in der Kategorie „Klang“ die Note „befriedigend“. Das sehen viele Nutzer aber anders, wenn man sich durch die Bewertungen bei Amazon liest. Zudem gibt es auch keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Und da es sich bei dem Modell auch um ein On- und nicht Over-Ear-Modell handelt, fällt die passive Abschirmung ohnehin schon schlechter aus. Das bedeutet: Wer sich von der Außenwelt und den Störgeräuschen abnabeln will, muss lauter aufdrehen. Wer guten Klang, eine lange Akkulaufzeit und hervorragendes ANC haben will, sollte sich die 1More SonoFlow (hier im Test) ansehen. Die Kopfhörer sind mit 44 Euro zwar etwas teurer, bieten aber auch deutlich mehr.

