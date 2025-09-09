Wer viele Notizen oder Skizzen macht, dann aber schnell im Papierchaos versinkt, trifft mit dem reMarkable Paper Pro Move eine gute Wahl. Das E-Ink-Display ähnelt e-Readern wie dem Kindle oder tolino und ist somit auch bei längerer Nutzung angenehm für die Augen. Außerdem ist ein Eingabestift direkt dabei, mit dem sich das Schreiben und Skizzieren fast wie auf Papier anfühlen sollen. Im Gegensatz zu den meisten e-Readern kann der Bildschirm aber sogar verschiedene Farben darstellen. Hier liest du, für wen das digitale Notizbuch perfekt geeignet ist.

reMarkable Paper Pro Move – perfekt für diese Zielgruppe

Ob du viele Notizen in der Uni machen musst oder als Journalist Interviews und sonstige Eindrücke festhalten willst – ein digitales Notizbuch wie das reMarkable Paper Pro Move ist für beides perfekt. Auf der Vorderseite ist ein 7,3 Zoll großes Display vorhanden, auf dem du mit verschiedenen virtuellen Schreibwerkzeugen skizzieren und Notizen machen kannst. Vom Kugelschreiber über einen Bleistift bis hin zum Textmarker. Alle Stifte lassen sich in Größe und Farbe anpassen, sodass du sozusagen ein komplettes Federmäppchen digital immer dabei hast. Dafür ist aber nur ein einziger Stylus nötig, der an der Seite des reMarkable Paper Pro Move befestigt werden kann. Da das Gerät so kompakt ist, ist es ideal, um es auch unterwegs oder im Stehen mit nur einer Hand zu bedienen und schnell mal eben eine Notiz zu machen.

Praktisch ist auch: Du kannst handschriftlich verfasste Notizen einfach in getippten Text umwandeln und so etwa als Mails weiterschicken. Auf alle Dateien, die du mit dem reMarkable erstellt hast, kannst du per Cloud ebenso über ein Smartphone oder einen PC zugreifen. Alle Notizen und Skizzen lassen sich fein säuberlich in Ordnern ablegen und anschließend über die Suchfunktion wiederfinden – es gibt also kein Papierchaos sondern endlich Ordnung. Ein weiterer großer Vorteil gegenüber einem klassischen Notizblock.

reMarkable Paper Pro Move mit Farbdisplay und Stylus

Außerdem ideal ist es für Studenten, Lehrer und Co., die viele PDFs und sonstige Dokumente lesen müssen. Ein anpassbares Leselicht ist ebenfalls integriert und mithilfe des Eingabestifts lassen sich diverse Textpassagen leicht markieren oder Kommentare hinzufügen. Auch wenn das reMarkable Paper Pro Move nicht über einen eigenen E-Book-Shop verfügt, eignet es sich ebenfalls gut zum Lesen von Büchern. Hierfür kannst du EPUB-Dateien importieren oder Bücher als PDFs abrufen. Da hier ein farbiges E-Ink-Display zum Einsatz kommt, lassen sich sogar bunte Comics und Mangas wunderbar lesen.

So viel kostet das digitale Notizbuch

Zusammen mit dem Eingabestift Marker Plus kostet das reMarkable Paper Pro Move bei MediaMarkt 529 Euro. Es gibt das digitale Notizbuch aber auch direkt zusammen mit einer hochwertigen Schutzhülle. Mit dem Book Folio Mosaic Weave zahlst du 599 Euro. Mit einem Premium-Leder-Case im Bundle fallen 629 Euro an. Der Versand ist in allen Varianten kostenfrei.

