Vergiss Google Maps: Darum sprechen alle Autofahrer über Tom

3 Minuten
Vielen Autofahrern ist der Begriff Co-Driver von Ooono längst ein Begriff. Der kleine, smarte Helfer warnt im Auto vor Gefahren und Blitzern im Straßenverkehr. Doch jetzt bringt sich mächtige Konkurrenz in Stellung. TomTom bringt mit dem "Tom" ein vergleichbares Produkt auf den Markt.
Tom by TomTom
Tom ist da: ein smarter Co-Pilot für dein Auto.Bildquelle: TomTom
TomTom präsentiert mit Tom by TomTom einen innovativen Road-Alert-Assistenten, der Fahrern in Europa dabei hilft, sicherer und entspannter unterwegs zu sein. Das System kombiniert ein kompaktes, kabelloses Gerät mit einer App und bietet Echtzeit-Warnungen vor Gefahren, Staus und Geschwindigkeitsmessungen – ganz ohne Abo und mit einfacher Integration ins Fahrzeug. Aber: Das Melden von Gefahrenstellen oder Blitzern ist mit Tom, anders als mit dem Co-Driver von Ooono, nicht möglich.

Was ist Tom by TomTom?

Tom by TomTom ist ein 48 x 48 x 14,7 Millimeter großer intelligenter Begleiter für dein Auto, der dich mit visuellen und akustischen Signalen auf wichtige Verkehrsinformationen aufmerksam macht. Das Gerät startet automatisch, sobald du losfährst, und verbindet sich per Bluetooth mit der kostenlosen TomTom-App auf deinem Smartphone. Demzufolge bleibt dein Blick immer auf der Straße und wird nicht auf das Display deines Handys gelenkt. Und diese Warnungen erhältst du:

  1. Blitzer & Radarfallen: Echtzeit-Warnungen vor festen und mobilen Geschwindigkeitsmessungen sowie Gefahrenzonen (Achtung: Zum Beispiel in Deutschland ist die Nutzung dieser Funktion während der Fahrt verboten (StVO § 23 Abs. 1c Satz 2)!)
  2. Verkehrsbehinderungen: Benachrichtigungen über Staus, Unfälle und plötzliche Verzögerungen durch TomTom Traffic
  3. Straßenhindernisse: Erkennung und Hinweis auf Baustellen, liegengebliebene Fahrzeuge oder entgegenkommenden Verkehr

Technische Details

  • Automatische Aktivierung: Keine App-Öffnung nötig; Tom startet automatisch beim Losfahren
  • Kompatibilität: Funktioniert mit Apple CarPlay und Android Auto
  • Design: Kompakte, kabellose Bauform mit LED-Rand und zentralem Button
  • Energie: Lange Akkulaufzeit von rund einem Monat, Laden via USB-C
  • Inhalt der Verpackung: Tom-Warner, USB-C-Kabel, USB-A-Adapter, Halterung, Anleitung
  • Preis: Einmalzahlung von 79,99 Euro (UVP) – keine weiteren Abos oder Gebühren

Für wen ist Tom geeignet?

Tom by TomTom richtet sich besonders an alle Autofahrer, die Wert auf Sicherheit und Komfort legen. Ob Pendler, Vielfahrer oder Gelegenheitsfahrer – das System bietet eine einfache Möglichkeit, die Fahrt sicherer und entspannter zu gestalten. Dank der Integration in die TomTom-Community erhältst du zudem aktuelle Informationen aus der größten weltweiten Fahrer-Community. Der Hersteller verspricht Echtzeitdaten von 600 Millionen vernetzten Geräten.

Mit Tom by TomTom erhältst du einen zuverlässigen Co-Piloten, der dich aktiv vor Gefahren warnt und dir hilft, sicherer und fokussierter zu fahren. Dank der einfachen Installation, der Kompatibilität mit gängigen Infotainmentsystemen und der kostenlosen Nutzung ist es eine attraktive Option für alle, die mehr Sicherheit im Straßenverkehr wünschen. Eine Sprachsteuerung ist leider nicht an Bord.

