Darf in keinem Auto fehlen: Dieses Amazon-Gadget warnt dich vor Gefahren

Die Rede ist vom OOONO Co-Driver Verkehrswarner. Er informiert dich über Gefahrenstellen wie Unfälle und bekannte Radarfallen – und zwar in Echtzeit. Wichtig zu wissen: Während der Fahrt ist der Einsatz solcher Warnsysteme in Deutschland verboten, zur Vorbereitung vor der Fahrt oder während einer Pause darfst du sie aber nutzen. Aktuell bekommst du das smarte Gadget bei Amazon stark reduziert – und zwar schon für 29,99 Euro. Was das Gerät alles kann, erfährst du im Artikel.

Dein cleverer Begleiter auf der Straße

Den OOONO Co-Driver Verkehrswarner bringst du ganz einfach im Innenraum deines Autos an – am besten an einer Stelle, die du gut im Blick hast. Um den Co-Driver zu nutzen, brauchst du die dazugehörige, kostenlose OOONO-App. Dort kannst du genau einstellen, vor welchen Gefahren du gewarnt werden möchtest. Das Gerät verbindet sich automatisch per Bluetooth mit der App und nutzt GPS, um deinen Standort zu verfolgen. So weiß der Verkehrswarner genau, wo du unterwegs bist, und informiert dich per LED-Licht oder mit einem Signalton über Unfälle, Blitzer oder zu hohe Geschwindigkeit.

In der App hast du die Möglichkeit, den Warnabstand nach deinen Wünschen zu konfigurieren. Ob in Metern oder Sekunden – du entscheidest, wann die Hinweise kommen. Entdeckst du selbst eine Gefahrenstelle wie einen Unfall oder Blitzer, kannst du das Gadget einfach antippen, um sie zu melden oder zu bestätigen. So profitieren auch andere OOONO-Nutzer von deinen aktuellen Informationen.

Der Co-Driver NO2 ist im Gegensatz zur batteriebetriebenen Vorgängervariante wiederaufladbar. Im Lieferumfang befindet sich ein Ladekabel, sodass du es einfach während des Autofahrens mit Strom versorgen kannst. Allerdings kannst du auch bei dem günstigeren Modell die Batterie nach circa 30.000 Kilometern problemlos wechseln.

Jetzt sparen: Verkehrswarner bei Amazon abstauben

Bei Amazon hat sich der OOONO Co-Driver NO1 im letzten Monat ganze 20.000 Mal verkauft. Insgesamt hat er eine Bewertung von 4,2/5 Sternen bei über 69.000 Rezensionen verdient – das spricht wohl für sich. Während des Prime Days, der übrigens nur noch heute läuft, bekommst du das Gadget beim Versandriesen jetzt mit einem Rabatt von 40 Prozent. Statt des UVP von 49,95 Euro stehen jetzt noch 29,90 Euro für Amazons Tipp auf der Rechnung.

