Wer unterwegs vor allem WhatsApp, Instagram, Spotify und Google Maps nutzt, ist mit 50 GB bestens versorgt. Und auch Streaming ist problemlos möglich, solange du nicht stundenlang Serien, Filme und andere hochauflösende Videos schaust. Und im WLAN zu Hause, bei Freunden oder auf der Arbeit verbrauchst du das Datenvolumen ohnehin nicht. Wir schauen uns das günstige 50-GB-Angebot im Telekom-Netz genauer an.

50 GB im 5G-Netz der Telekom: Das steckt drin

Den Deal haben wir bei Handyhelden entdeckt. Hier gibt’s den 5G-Vertrag im Netz der Telekom für monatlich nur 12,99 Euro. Solltest du es noch nicht wissen: Die Telekom gilt als das beste Handynetz in Deutschland. Im Chip Netztest erhielt das Netz die Note 1,2. Funklöcher solltest du hiermit also nicht mehr erleben.

Du hast mit dem Tarif einen guten Datenpuffer für alles, was du unterwegs erledigen möchtest. Dabei surfst und streamst du mit bis zu 50 MBit/s. Das ist schnell genug, um in HD ruckelfrei Videos zu streamen und ohne Ladezeiten zu surfen. Was noch fehlt: eine Allnet- und SMS-Flat. Die ist aber ebenfalls mit dabei, sodass du den Tarif auch als Festnetz-Ersatz nutzen kannst. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif im Urlaub (innerhalb der EU) genauso, wie zu Hause.

So günstig wie kein anderer: Der Preis im Check

Richtig gut ist der Tarif nun aber auch mit Hinblick auf den Preis. Denn der Tarif hat aktuell mit monatlich 12,99 Euro die niedrigste Grundgebühr im Netz, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt (siehe unten). Ein anderer Tarif ist zwar dank Bonus rechnerisch nochmal monatlich 50 Cent günstiger – aber auch nur unter bestimmten Bedingungen (Rufnummernmitnahme).

Stark ist außerdem, dass hier keine Anschlussgebühr berechnet wird. Viele Anbieter verlangen zum Start 30 bis 40 Euro einmalig. Beim Handyhelden-Deal bleibt es wirklich nur bei den 12,99 Euro pro Monat.

