In der MediaMarkt-Tarifwelt haben wir tatsächlich einen Deal entdeckt, der sogar uns hat staunen lassen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Mobilfunkvertrag, der nicht wie sonst mit einem Smartphone auftrumpft, sondern mit satten 450 Euro Cashback – wie das alles im Detail funktioniert, erfährst du hier.

450 Euro Cashback bei O2-Tarif: So funktioniert’s

MediaMarkt bietet dir aktuell einige SIM‑only‑Angebote mit fetten Prämien an. So gibt’s beispielsweise zum O2 Mobile L Promo Tarif die Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse oder eine Espressomaschine von Philips für einen Euro Zuzahlung. Wer kein neues Küchengerät braucht, kann sich stattdessen auch für 300 Euro Cashback oder einen 300 Euro MediaMarkt-Gutschein entscheiden – ohne Aufpreis wohlgemerkt.

Der Tarif selbst liefert dir 100 GB im 5G-Netz von O2. Bis zu 300 Mbit/s sind hier im Download möglich. Perfekt also auch für alle, die gerne mal von unterwegs aus streamen, zocken oder große Datenmengen versenden. Natürlich kannst du mit dem Tarif aber nicht nur surfen, sondern auch telefonieren und simsen, so viel du willst. Um Kundinnen und Kunden auch über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zu binden, wächst dein Datenvolumen jedes Jahr um 10 GB monatlich an.

Zusätzlich zum Tarif gibt es ein Startguthaben von 150 Euro, womit wir insgesamt bei einem heftigen Cashback von sage und schreibe 450 Euro ( 300 Euro Prämie + 150 Euro Startguthaben) landen. Du kannst dich natürlich auch für die Heißluftfritteuse oder die Kaffeemaschine entscheiden, in jedem Fall ist das hier ein wahnsinnig gutes Angebot.

Und wie steht es um die Kosten?

Der O2 Mobile L Promo Vertrag kostet dich im Monat 24,99 Euro. Du zahlst damit den gleichen Preis wie bei O2 selbst, nur geht dir da das Cashback flöten. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro kommen noch einmalig dazu.

Insgesamt zahlst du über die Laufzeit hinweg 645,70 Euro. Verrechnen wir hiermit jetzt die 150 Euro Startguthaben sowie die 300 Euro Cashback, landen wir bei 195,70 Euro. Monatlich ergibt sich dadurch ein Effektivpreis von lediglich 8,15 Euro, für einen dicken 100-GB-Tarif.

Oder anders gesagt: Dank des Startguthabens zahlst du die ersten sechs Monate überhaupt nichts für den Tarif und kannst in der Zwischenzeit deine 300 Euro Cashback ausgeben.

Um dir das Cashback zu sichern, musst du dich auf dieser Website mit einem Code anmelden, den du direkt von MediaMarkt bekommst. Dazu hast du bis zu acht Wochen nach der Aktivierung deines Tarifs Zeit. Anschließend lädst du die erste Monatsrechnung hoch. Die Auszahlung des Cashbacks erfolgt dann auf dein beim Vertragsabschluss angegebenes Konto. Den Gutschein erhältst du per Mail und wenn du dich für die Heißluftfritteuse oder die Kaffeemaschine entschieden hast, erhältst du diese per Post.

