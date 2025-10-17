Amazon verkauft ein Sicherheits-Gadget für 16 Euro, das an keinem Schlüsselbund fehlen darf

Kennst du das mulmige Gefühl, das dich beschleicht, wenn du nachts im Dunkeln unterwegs bist? Amazon verkauft dir dafür einen Taschenalarm für nur 16,13 Euro, der Abhilfe schaffen soll. Dabei eignet er sich nicht nur für abendliche Joggingrunden, sondern beispielsweise auch auf Reisen, für einen dunklen Schulweg oder für ältere Menschen, im Falle eines Sturzes. Wir schauen genauer hin.
Taschenalarm zur Selbstverteidigung bei Amazon
Der Alarm funktioniert so simpel wie nur möglich. Du ziehst einfach am oberen Teil des Anhängers und sofort ertönt ein Stroboskoplicht und ein Alarm, der einen Pegel von 130 dB erzeugt und damit wirklich wahnsinnig laut ist. Durch die Sirene schlägst du nicht nur potenzielle Angreifer in die Flucht, du machst auch auf dich aufmerksam, sodass andere Menschen dir helfen können.
Die Batterie des Taschenalarms hält für bis zu 40 Minuten am Stück, sollte sie leer werden, kannst du sie aber auch austauschen. Dank des Karabinerhakens kannst du den Anhänger nicht nur am Schlüsselbund, sondern auch an Rucksäcken oder Handtaschen befestigen.
So viel zahlst du dafür
Der Schlüsselanhänger hat sich bei Amazon das Badge „Amazons Tipp“ verdient. Aktuell bekommst du ihn mit einem Rabatt von 35 Prozent, sodass für dich nur 16,13 statt 24,99 Euro auf der Rechnung stehen. Den Alarm gibt es in verschiedenen Farben zu unterschiedlichen Preisen, die gelbe Variante ist aktuell am günstigsten. Für um die 23 Euro sind aber auch die anderen Modelle nicht wirklich teuer.
