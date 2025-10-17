MediaMarkt startet neue Wochenend-Aktion: Diese 2 Angebote lohnen sich

Wer dieses Wochenende sparen möchte, sollte auf jeden Fall mal online bei MediaMarkt vorbeischauen. Diverse Produkte sind hier teils richtig stark im Preis gesenkt. Einige Highlights zeigen wir dir hier im Artikel genauer.
MediaMarkt-Logo daneben der Hinweis auf aktuelle Wochenend-Angebote, die bald ausverkauf sein können
Wochenend-Aktion bei MediaMarkt mit Ausverkauf-GefahrBildquelle: PixelBiss / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
Alle hier vorgestellten MediaMarkt-Angebote sind nur vom 17. bis zu 20. Oktober (8:59 Uhr) verfügbar. Danach musst du also gegebenenfalls wieder mehr zahlen. Verlieren wir also gar nicht viel Zeit und zeigen dir unsere Tipps aus den aktuellen Wochenend-Angeboten von MediaMarkt. Mit dabei: eine preiswerte Maus- und Tastatur-Kombi sowie eine hochwertige Espressomaschine.

Das sind die MediaMarkt Wochenend-Deals (10. bis 12. Oktober)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick. Praktisch: In der Regel streicht MediaMarkt bei den Wochenend-Angeboten auch die Versandkosten.

Unser Highlight: Maus+Tastaur zum Mitnahmepreis (Gratis-Lieferung)

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenendes: eine kabellose Maus- und Tastatur-Kombi von Lenovo. Statt ursprünglich noch fast 70 Euro kostet dich dieses Set aktuell nur noch 32,50 Euro bei MediaMarkt – und die Lieferung ist zudem kostenfrei.

Einfach den Bluetooth-Adapter einstecken und ruckzuck sind Maus und Tastatur mit deinem PC verbunden. Im schlichten Schwarz gehalten, passt das Set optisch perfekt in jedes Büro- und Schreibtisch-Set-up. Und ansonsten bekommst du hier die gewohnten Vorteile einer Funk-Maus bzw. Tastatur. Heißt: Du sparst dir Kabelchaos.

Fast ausverkauft: Siebträger Espressomaschine von De’Longhi

Etwas kostspieliger, aber dennoch richtig spannend: Die De’Longhi Dedica Style EC685.M Siebträger Espressomaschine. Alle Kaffeeliebhaber zaubern sich hiermit leckere Heißgetränke mit Barista-Qualität. Cappuccino, Latte Macchiato und Co. sind im Nu und vor allem einfach zubereitet, auch dank der seitlich angebrachten Milchaufschäumdüse.

Ein großer Vorteil gegenüber vielen vergleichbaren Geräten? Die Größe. Die De’Longhi Maschine ist lediglich 15 cm breit und passt dadurch auch in kleinere Küchen. Trotzdem lassen sich übrigens zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

DELONGHI Dedica Style EC685.M
Aktuell ist das Angebot noch verfügbar, es herrscht jedoch Ausverkauf-Gefahr (Affiliate-Link*)

Und der Preis? Der liegt dank 54 Prozent Rabatt jetzt bei nur 139 Euro. Ein gutes Angebot, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass die Maschine bei MediaMarkt mittlerweile fast ausverkauft ist. Amazon hat sie aktuell aber ebenso im Angebot – und das sogar nochmal minimal günstiger.

Zu den weiteren Angeboten!

