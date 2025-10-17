Ein neues Handy ist immer eine Investition. Vor allem, wenn du dir das Handy einfach so kaufst und mehrere hundert Euro, je nach Modell sogar über 1.000 Euro, auf den Tisch legen musst. Es geht aber auch einfacher und deutlich günstiger. Und zwar dank diesem MediaMarkt-Angebot zum Samsung Galaxy S25 FE.

→ Sofort zum Angebot

Ist das Samsung Galaxy S25 FE das richtige Smartphone für dich?

Das Samsung Galaxy S25 FE bietet dir ein leichtes und schlankes Design, kombiniert mit einem 6,7-Zoll- AMOLED-Display. Die Kamera-Ausstattung umfasst ein Triple-System mit einem 50-MP-Hauptsensor, 12-MP-Weitwinkel und 8-MP-Tele- sowie eine 12-MP-Frontkamera – inklusive optimierter Bildverarbeitung dank KI. Der Akku mit einer Kapazität von 4.900 mAh hält dir den ganzen Tag über und das Updateversprechen auf satte sieben Jahre rundet das Gesamtpaket ab.

Samsung Galaxy S25 FE Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 2400 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Schwarz

Weiß Marktstart September 2025 Gewicht 190 g

Der Deal im Detail

MediaMarkt hält das S25 FE mit 128 oder 256 GB Speicher in Kombination mit einem 20 GB Tarif von Vodafone bereit. Der Tarif schickt dich ins 5G-Netz und ermöglicht dir bis zu 50 Mbit/s im Download. Unterwegs im Urlaub innerhalb der EU kannst du dein Datenvolumen dank Roaming wie gewohnt nutzen. Zum Telefonieren und Simsen steht dir eine Allnet-Flat zur Verfügung. Monatlich zahlst du für den Tarif 19,99 Euro. Für das Samsung-Smartphone zahlst du einmalig 49 Euro (für 128 GB) oder 79 Euro (für 256 GB). Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 5,95 Euro Versand kommen noch obendrauf.

Insgesamt bleiben also sowohl die einmaligen als auch die laufenden Kosten ziemlich überschaubar. Wichtig: Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erhöht sich die Grundgebühr auf 24,99 Euro. Solltest du den Tarif dann nicht mehr nutzen wollen, solltest du an eine rechtzeitige Kündigung denken. Hier noch mal die Kosten im Detail:

Einmalzahlung für das Smartphone: 49 Euro (79 Euro bei 256 GB)

Grundgebühr: 19,99 Euro im Monat

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versand: 5,95 Euro

Hier geht’s zum Angebot!

In wenigen Schritten: Tablet geschenkt dazu!

Übrigens: Bis zum 1. November kannst du dir zum Kauf deines Galaxy S25 FE noch ein Gratis-Tablet sichern. Dazu einfach in der Samsung Members App unter der Rubrik „Vorteile“ den Anweisungen folgen und den Kaufnachweis hochladen. Mehr Infos dazu gibt es hier.

So rechnet sich der Deal im Detail

Auf 24 Monate gerechnet ergibt sich bei dem Tarif-Deal eine Summe von 604,70 Euro für das Samsung Galaxy S25 FE mit 256 GB Speicherplatz. Das Smartphone bekommst du im Netz für rund 572 Euro. Ziehen wir den Einzelpreis von den Vertragskosten ab, landen wir bei 32,70 Euro für den Tarif. Auf den Monat gerechnet ergeben sich somit Effektivkosten von lediglich 1,36 Euro.

Du kommst also zu einem echt guten Preis ans S25 FE inklusive 20-GB-Tarif, ohne hohe Einmalzahlungen oder enorme monatliche Rechnungen in Kauf zu nehmen. Das Angebot gilt in dieser Form nur noch bis zum 19. Oktober, bei Interesse solltest du dich beeilen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Wer hier ein Samsung-Smartphone kauft, bekommt Tablet & mehr geschenkt dazu