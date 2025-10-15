Mit einem UVP von 899 Euro ist das Galaxy S25 nämlich alles andere als billig. Klar: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Release kommt man mittlerweile natürlich schon günstiger an das Smartphone. Echte Schnäppchen sind rund um das Samsung-Gerät aber rar gesät. Umso beachtlicher ist daher dieser neue Deal.

Mit Gratis-Tablet, Amazon-Gutschein & mehr: So funktioniert der Deal

Doch der Bedarf ein wenig Erklärung, denn um ein einfaches „Klicken und Smartphone kaufen“-Angebot handelt es sich hierbei nicht. Im Grunde ist es wie ein typisches Tarif-Bundle mit Hardware, wie man es von Netzbetreibern und Mobilfunk-Discountern wie freenet kennt. Letzterer ist über den Anbieter Logitel jetzt auch für das neue Schnäppchen verantwortlich. Statt nur eines Smartphones zum Tarif bekommst du hierbei jedoch deutlich mehr – unter anderem ein Samsung-Tablet. Um aber wirklich das Maximum herauszuholen, musst du den Umweg über unseren exklusiven Link gehen.

Unser Link für dich: Galaxy S25 im Tarif & drei weiteren Extras

Hierüber landest du beim Anbieter VoucherWeb. Nachdem du dort deine E-Mail-Adresse eingetragen hast, wirst du direkt zum Angebot weitergeleitet. Alternativ bekommst du auch einen Angebotslink per Mail und kannst darüber das Bundle zum Galaxy S25 abschließen. Warum der Umweg über VoucherWeb? Weil du dir dann noch einen BestChoice-Gutschein im Wert von 40 Euro dazusicherst. Dieser wird nach Vertragsabschluss an die angegebene Mail-Adresse verschickt und kann anschließend bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt und vielen mehr eingelöst werden.

Abgesehen davon hat das Angebot aber noch deutlich mehr zu bieten. Allen voran natürlich das Samsung Galaxy S25 – aber auch noch ein Tablet des Herstellers. Das Galaxy Tab A11 (64 GB) kannst du dir völlig kostenfrei dazusichern. Dafür musst du dich auf deinem neuen Galaxy S25 einfach nur in der Samsung Members App unter „Vorteile“ registrieren – schon gibt’s das Tablet als Geschenk.

Mit Vodafone-Tarif & 150-Euro-Bonus zum Galaxy S25

Bisher gänzlich unerwähnt: der Tarif zum Galaxy S25. Dabei kann sich dieser ebenso sehen lassen. freenet liefert dir einen 30 GB starken Mobilfunkvertrag im 5G-Netz von Vodafone (mit 50 MBit/s). Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenfalls inklusive. Die Kosten liegen bei 34,99 Euro im Monat, was zugegebenermaßen für sich betrachtet kein Schnäppchen ist. Für das Galaxy S25 zahlst du allerdings auch nur günstige 49 Euro als einmaligen Gerätepreis extra. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Und dann wäre da noch ein weiterer Bonus.

Neben dem Vodafone-Tarif, dem BestChoice-Gutschein und dem Samsung-Tablet gibt es nämlich noch ein viertes und letztes Extra zum Galaxy S25: einen Wechselbonus in Höhe von satten 150 Euro! Wer seine bisherige Rufnummer mitnimmt, drückt die Gesamtkosten nochmal um eben jenen Betrag – und das sorgt in Summe dann doch für ein Angebot mit Schnäppchen-Potenzial.

Kurz zusammengerechnet zahlst du hier:

Samsung Galaxy S25 für einmalig 49 Euro

→ Galaxy Tab A11 geschenkt dazu

→ Galaxy Tab A11 geschenkt dazu 30 GB Vodafone-Tarif für 34,99 Euro pro Monat

→ Minus 150-Euro-Wechselbonus

→ Minus 150-Euro-Wechselbonus 40 Euro BestChoice-Gutschein als Extra

→ In Summe: 698,76 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

Nach Ablauf der 24 Monate hast du für das Bundle nach Abzug aller Boni somit knapp unter 700 Euro gezahlt. Allein das Galaxy S25 kostet im Netz mindestens 584,95 Euro, für den Tarif bleiben somit monatliche Kosten in Höhe von 4,74 Euro übrig – dies nennt man übrigens den Effektivpreis. Das Tablet haben wir hier aus der Rechnung deshalb herausgelassen, da du dieses von Samsung ohnehin geschenkt zum S25 bekommen kannst, unabhängig vom hier vorgestellen Tarif-Angebot.

