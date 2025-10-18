MediaMarkt verkauft Marken-Gerät, das in jedem Küchenschrank liegen sollte, zum halben Preis

Ob für die Kürbissuppe, ein leckeres Pesto oder einen frischen Smoothie – für all das brauchst du einen Pürierstab. Das Angebot bei MediaMarkt kann sich sehen lassen: Es handelt sich nämlich nicht um irgendeinen Pürierstab, sondern um ein hochwertiges Gerät von Braun, das mit einigen speziellen Funktionen überzeugt. Außerdem bekommst du im Set jede Menge Zubehör, das aus dem Gerät weit mehr als nur einen einfachen Pürierstab macht. Und da du hier nur den halben Preis zahlst, wird das Angebot erst richtig spannend.

Besser als die meisten Stabmixer: Darum ist dieses Modell anders

Im Angebot bei MediaMarkt ist der Braun MultiQuick7 MQ 7045X. Im Zentrum steht der Stabmixer, der sich je nach Bedarf mit unterschiedlicher Leistung nutzen lässt. Je nachdem, wie stark du den Knopf drückst, rotieren die Messer schneller oder langsamer. So verhinderst du, dass Flüssigkeit aus dem Gefäß spritzt, und bekommst auch hartnäckige Zutaten klein.

Außerdem rotiert die Klinge nicht nur, sondern bewegt sich auch auf und ab. Dadurch musst du einerseits weniger Kraft aufwenden und erzielst insgesamt ein deutlich besseres Ergebnis – selbst harte und kleine Zutaten werden von den Messern zuverlässig erreicht. Da der Pürieraufsatz zudem aus Edelstahl gefertigt ist, kannst du ihn problemlos auch in einem heißen Topf auf der Kochplatte verwenden, ohne befürchten zu müssen, dass etwas schmilzt.

Braun MultiQuick 7 – das ist alles im Lieferumfang enthalten

Viel mehr Möglichkeiten mit diesem Zubehör

Soweit, so gut – in diesem Set bekommst du aber noch mehr. Einen Messbecher, in dem du Beeren, Kräuter oder sonstige Zutaten pürieren und vermengen kannst. Den Stabmixer kannst du zudem auf einen mitgelieferten Mixeraufsatz mit 1,25 Litern Volumen setzen und damit auch größere Mengen mühelos zerkleinern. Die Klingen im Mixeraufsatz sind zusätzlich größer, sodass größere Mengen auch schneller verarbeitet werden.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein kleiner Zerkleinerer mit 350 ml Volumen, in dem du wunderbar kleine Soßen oder Dips zubereiten oder kleinere Portionen Nüsse und Kräuter hacken kannst. Auch ein Schneebesenaufsatz ist dabei, den du am Stabmixer befestigen kannst, um ohne Kraftaufwand Suppen, Soßen und mehr zu verrühren.

50 Prozent Rabatt bei MediaMarkt: Lohnt sich der Preis?

Der ursprüngliche UVP liegt bei 156 Euro. MediaMarkt zieht jetzt jedoch 50 Prozent ab und verlangt somit nur noch 77 Euro für das umfangreiche Set. Der Versand ist kostenlos, sodass es tatsächlich nur bei den genannten 77 Euro bleibt. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Das Angebot ist wirklich stark, denn aktuell bietet kein anderer Händler den MultiQuick 7 günstiger an (siehe Preisvergleich).

