Fast ausverkauft: MediaMarkt haut Marken-TV für 99 Euro raus

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei diesem neuen Angebot von MediaMarkt mussten wir zweimal hinschauen: Der Elektronikhändler verkauft jetzt aber tatsächlich einen Fernseher für nur 99 Euro! Im Produktnamen versteckt sich dabei sogar der Zusatz "4K". Doch das kann doch nicht stimmen, oder?
MediaMarkt verkauft Fernseher für 99 Euro
MediaMarkt verkauft Fernseher für 99 EuroBildquelle: MediaMarkt / inside digital
  • Teilen

Kein Witz: MediaMarkt streicht aktuell vom UVP eines Smart-TVs satte 60 Prozent und sorgt so für einen Angebotspreis von nur 99 Euro. Doch was kann man für diesen Preis wirklich erwarten und für wen lohnt sich das Modell? Wir haben ihn uns für dich genauer angeschaut.

Das hat es mit dem 99-Euro-Fernseher auf sich

Im Angebot für 99 Euro ist dabei der Hisense 32A4K LED TV. Der Name trügt jedoch: Obwohl sich hier „4K“ drin versteckt, handelt es sich bei dem Modell nur um einen HD-ready-TV. Das heißt: Statt UHD-Auflösung bekommst du hier maximal 720p. Für viele mag das – trotz des absurd niedrigen Preises – direkt schon ein Ausschlusskriterium sein. Wer aber etwa einfach nur einen Zweitfernseher fürs Schlafzimmer sucht oder generell bloß im herkömmlichen Fernsehprogramm unterwegs ist, kann auf 4K vielleicht verzichten und findet hier eine preiswerte Option.

Die Bildschirmdiagonale des 99-Euro-TVs beträgt dabei 32 Zoll (80 cm), besonders groß ist der Fernseher also ebenfalls nicht. Dafür kommt er aber mit allen Funktionen, die man von einem modernen Smart-TV erwartet. So verbindest du ihn beispielsweise ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet und greifst so auf Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video zu. Ein Triple-Tuner und die herkömmlichen Empfangsarten (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2) sind natürlich ebenso vorhanden. Als weitere Anschlüsse stehen dir unter anderem zwei HDMI- (nur 1.4) und zwei USB-Slots sowie ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz, was fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreicht.

Zum 99-Euro-Fernseher

Fast ausverkauft bei MediaMarkt

Trotz einiger Abstriche, die man bei dem Fernseher definitiv machen muss, scheint der TV bei MediaMarkt aktuell absolut durch die Decke zu gehen. Neben der Kennzeichnung als „Bestseller“ wird auf der Produktseite mittlerweile auch vor einem baldigen Ausverkauf gewarnt. Es scheint also viele zu geben, die durchaus auf 4K und Co. verzichten können. Solltest du dazugehören, kannst du dir den Smart-TV jetzt noch schnell für 99 Euro sichern. Der Versand ist zudem kostenfrei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

MediaMarkt-Store im Hintergrund, vorne ein OLED-Fernseher mit dem Hinweis, auf einen baldigen Ausverkauf sowie das aktuelle Angebot für unter 500 Euro
Jetzt weiterlesen
Preisfehler bei MediaMarkt?! 4K-OLED jetzt für unter 500 Euro

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

O2 Logo an einem Store
Media Markt
Wer diesen O2-Tarif abschließt, sichert sich 450 Euro Cashback!
Lidl verkauft ein Gerät für unter 30 Euro, dass dir im Herbst viel Arbeit spart
Lidl
Lidl verkauft gerade ein Gerät für unter 30 Euro, das dir im Herbst eine Menge Arbeit spart
iPhone 17 Pro inklusive Apple Watch Ultra 3
Apple
iPhone 17 Pro: O2 wirft wahnsinniges Angebot in den Ring
E-Bike
Flash Sale: Cube E-Bike mit Bosch-Performance-Motor zum halben Preis
Fernseher & Smart TV
Preisfehler bei MediaMarkt?! 4K-OLED jetzt für unter 500 Euro
Media Markt
MediaMarkt: Uber-Lieferung jetzt gratis
Media Markt
MediaMarkt mit Wahnsinns-Angebot: Google Pixel 10 im 20-Euro-Deal
Amazon
Hier ist für jeden was dabei: Die 10 besten Amazon-Deals am Donnerstag (16.10.)
Spielwaren
Das perfekte Weihnachtsgeschenk? Amazon verkauft Lego-Sets bis zu 38 Prozent günstiger