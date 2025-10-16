Preisfehler bei MediaMarkt?! 4K-OLED jetzt für unter 500 Euro

OLED-Fernseher zählen nicht unbedingt zu den Dingen, die wir als Schnäppchen preisen. Allerdings haben Amazon und MediaMarkt einen echten Kracher-Deal ins Leben gerufen. Beide Online-Shops bieten den Hisense A85N mit einer 55-Zoll-Bilddiagonale jetzt für nur noch 499 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von 68 Prozent gegenüber dem UVP. Allerdings musst du dich beeilen, denn das Angebot ist beim Elektrofachhändler fast vergriffen.

4K-Fernseher mit 55 Zoll für 499 Euro: Jetzt zuschlagen

Damit du das Angebot nicht verpasst, geben wir die nachfolgend zwei Links, mit denen du direkt zum Top-Deal kommst. Ein schneller Blick auf den Preisvergleich verrät außerdem, dass es sich hier um einen krassen Preissprung handelt und der nächstbeste Preis bei 849,99 Euro liegt. Da allerdings Amazon und MediaMarkt das Angebot ausgerufen haben, handelt es sich womöglich nicht um einen Preisfehler.