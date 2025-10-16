Preisfehler bei MediaMarkt?! 4K-OLED jetzt für unter 500 Euro

1 Minute
MediaMarkt und Amazon haben jetzt einen echten Kracher-Deal auf Lager. Ein 4K-TV mit OLED-Bildschirm und satten 1.100 Euro Rabatt. Der Smart-TV bietet zudem ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1. Günstiger geht es hier nicht mehr.
MediaMarkt-Store im Hintergrund, vorne ein OLED-Fernseher mit dem Hinweis, auf einen baldigen Ausverkauf sowie das aktuelle Angebot für unter 500 Euro
MediaMarkt verkauft OLED-TV für unter 500 EuroBildquelle: rafa jodar / Shutterstock.com / MediaMarkt / inside digital
OLED-Fernseher zählen nicht unbedingt zu den Dingen, die wir als Schnäppchen preisen. Allerdings haben Amazon und MediaMarkt einen echten Kracher-Deal ins Leben gerufen. Beide Online-Shops bieten den Hisense A85N mit einer 55-Zoll-Bilddiagonale jetzt für nur noch 499 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von 68 Prozent gegenüber dem UVP. Allerdings musst du dich beeilen, denn das Angebot ist beim Elektrofachhändler fast vergriffen.

4K-Fernseher mit 55 Zoll für 499 Euro: Jetzt zuschlagen

Damit du das Angebot nicht verpasst, geben wir die nachfolgend zwei Links, mit denen du direkt zum Top-Deal kommst. Ein schneller Blick auf den Preisvergleich verrät außerdem, dass es sich hier um einen krassen Preissprung handelt und der nächstbeste Preis bei 849,99 Euro liegt. Da allerdings Amazon und MediaMarkt das Angebot ausgerufen haben, handelt es sich womöglich nicht um einen Preisfehler.

