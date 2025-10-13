In die Jahre gekommen, schlechtes Bild oder die falsche Größe: Es gibt viele Gründe, um dem alten Fernseher Lebewohl zu sagen und ein neues Modell ins Wohnzimmer einziehen zu lassen. Wenn du im Moment auf der Suche nach einem neuen Marken-Gerät bist, darfst du dich jetzt freuen. Denn MediaMarkt verkauft dir einen 65 Zöller von LG mit satten 50 Prozent Rabatt. Doch damit nicht genug: Statt wie normalerweise Unsummen an Lieferkosten draufzuschlagen, bekommst du das TV-Gerät nur heute noch (13. Oktober) sogar vollkommen kostenfrei bis zu dir nach Hause geliefert.

LG 4K-TV: So viel musst du zahlen

Für den LG QNED TV schreibt MediaMarkt einen UVP von 1.209 Euro aus. Diesen drückt der Versandhändler auf 599 Euro und damit ganze 50 Prozent in den Keller. Versandkosten zahlst du nur heute nicht, was das Angebot wirklich zu einem ziemlichen Schnäppchen macht. Doch auch danach kann man hier immer noch zuschlagen und sich einen großen aber günstigen 4K-TV sichern.

Bei MediaMarkt für 599 Euro (Affiliate Link*)

Vergleichbare Modelle kosten meist weit über 600 Euro und sind deutlich teurer als der LG-TV, den dir MediaMarkt anbietet. Und der Preis bleibt nicht unentdeckt, laut MediaMarkt wird der smarte Fernseher aktuell bereits oft angesehen. Höchste Zeit also, dass wir mal genauer hinschauen.

→ Ab zu MediaMarkt!

… und das steckt unter der Haube

Für das Geld bekommst du einen QNED AI TV von LG, der eine Bildqualität in 4K UHD liefert. Der Unterschied zu einem OLED-Modell liegt darin, dass hier Pixel mit Hintergrundbeleuchtung verwendet wurden. Das bedeutet, dass dieser Fernseher eine höhere Spitzenhelligkeit erreicht, Kontraste jedoch nicht so absolut dargestellt werden wie bei selbstleuchtenden Pixeln (OLED). QNED ist damit die optimale Wahl für helle, lichtdurchflutete Räume wie den Wintergarten oder bei sehr vielen Fenstern im Wohnzimmer. Für satte Farben, scharfe Kontraste und ein verbessertes Bild sorgen unter anderem HDR10 sowie ein 4K-AI-Prozessor. Einzig die Bildwiederholrate von 60 Hz könnte Gamer etwas im Stich lassen, für die alltägliche Nutzung ist das aber absolut ausreichend.

Der Klang zu Netflix, Prime Video und Co. kommt von einem integrierten Soundsystem. Auch hier verbaut LG verschiedene KI-Technologien, die die Soundqualität und die Klangtiefe deutlich verbessern und verstärken sollen. Da TV-Lautsprecher erfahrungsgemäß jedoch nicht unbedingt Kino-Qualität mitbringen, kannst du natürlich ebenso externe Lautsprecher anschließen. Für noch mehr Konnektivität sorgen drei HDMI-Anschlüsse mit eARC-Unterstützung, Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 5.

Zum Preis von 599 Euro sahnst du bei MediaMarkt aktuell wirklich ein richtig gutes Angebot ab. Vor allem Kurzentschlossene profitieren dank der Gratis-Lieferung (nur noch heute) mächtig von dem Deal.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!