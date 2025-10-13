Amazon reduziert den UVP des Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 um satte 37 Prozent und macht das Premium-Modell damit deutlich günstiger. Durch die intelligente Servicestation entfällt der Großteil der manuellen Reinigung und Pflege, was den Alltag spürbar erleichtert. Ob sich das Angebot wirklich lohnt und welche Features der Roboter im Detail bietet, schauen wir uns genauer an.

Unter 380 Euro mit Wischfunktion und Servicestation: So gut ist der Deal

Eigentlich steht auf dem Preisschild des Ecovacs Deebot Saugroboters ein UVP von 599 Euro. Davon zieht Amazon jetzt für alle 37 Prozent ab, sodass du nur noch 379 Euro zahlen musst. Die Lieferung ist dabei gratis. Aktuell musst du dich allerdings eine Weile gedulden, bis das Produkt tatsächlich bei dir zu Hause ankommt. Zur Einordnung des Angebots werfen wir noch einen Blick auf den Preisvergleich und -verlauf: Hier sieht man, dass momentan kein anderer Shop günstiger ist. In den vergangenen Monaten sank der Preis stetig – Anfang Juni kostete der Saugroboter noch mindestens 599 Euro. Jetzt ist also ein idealer Zeitpunkt, wenn du preiswert an einen top Marken-Saugroboter kommen willst.

Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2: Die Funktionen im Überblick

Der Ecovacs Saugroboter übernimmt für dich einerseits die komplette Bodenreinigung. Das heißt: Er kann nicht nur Hart- und Teppichböden von Staub und sonstigem losen Schmutz befreien, sondern wischt auch mit zwei rotierenden Wischmopps Laminat, Fliesen und sonstige Hartböden. Kompromisse bei der Saugkraft musst du hier nicht machen, denn mit 25.000 Pa hat der Saugroboter ordentlich Power. Dadurch sollte er auch festsitzenden Schmutz aus Textilien entfernen können.

Die verbaute Anti-Tangle-Hauptbürste sorgt außerdem dafür, dass sich Haare von Menschen oder Tieren nicht verheddern. Dadurch bleibt die Saugkraft konstant hoch. Praktisch: Wenn der Roboter über einen Teppich fährt, hebt er seine Wischmopps an, damit dieser trocken und sauber bleibt. Auf Hartböden senkt der Roboter die Wischmopps wieder ab und kann so feucht durchwischen. Dank der sogenannten True Edge 2.0 Kantenreinigung kommt er dabei bis in die Ecken. Und mit einem Anpressdruck von 7 N sowie 135 Umdrehungen pro Minute bekommt der Roboter selbst hartnäckigere Verschmutzungen gut entfernt.

Ein Highlight – vor allem für den aktuellen Preis – ist zudem die All-in-One-Station. Sie übernimmt nämlich quasi die komplette Wartung und Pflege des Saugroboters, sodass du kaum noch Arbeit damit hast. Sie reinigt die Wischmopps automatisch mit 75 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit heißer Luft. Weiterhin wird der vom Roboter aufgenommene Schmutz in die Station entleert und neues Reinigungsmittel automatisch nachgefüllt. Du musst also nur noch von Zeit zu Zeit den Schmutzbehälter in der Station leeren und hier neues Wasser sowie Reinigungsmittel nachfüllen. Den Rest übernimmt die Station für dich.

