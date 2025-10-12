Telekom-Tarif kostet nur 14,99 Euro & dieses Handy gibt's geschenkt dazu

Jetzt mal ehrlich, nicht jeder von uns legt Wert auf ein teures Handy von den Markengiganten Samsung oder Apple. Wenn dir vor allem wichtig ist, dass dein Gerät funktioniert und du stabiles Internet hast, bist du hier genau richtig.
Großer Telekom-Tarif kostet nur 14,99 Euro - und dieses Handy gibt's geschenkt dazu
Großer Telekom-Tarif kostet nur 14,99 Euro - und dieses Handy gibt's geschenkt dazuBildquelle: TobiasTropper / Shutterstock.com / Honor / inside digital
Handy zum Tarif – ohne Aufpreis? Was sich reißerisch anhört, ist in diesem Deal von Gomibo tatsächlich die Realität. Das Angebot eignet sich für alle, die ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen und für ein neues Handy nicht tief in die Tasche greifen wollen. Perfekt also für die (Groß)Eltern, Kinder – oder dich selbst.

Tarif-Deal für nur 14,99 Euro im Telekom-Netz

Um an das Gratis-Handy zu kommen, musst du einen Vertrag von freenet bei Gomibo abschließen. Dieser Tarif schickt dich mit 50 GB ins 5G-Netz der Telekom. Surfen kannst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Diese Kombi gibt dir genügend Schwung, um von unterwegs aus neben WhatsApp und Co. auch die ein oder andere Folge deiner Lieblingsserie zu streamen. Dank Allnet- und SMS-Flat kannst du zudem so viel simsen und telefonieren, wie du möchtest. Besonders cool: Bei Vertragsabschluss erhältst du ein einmaliges Datendepot über 50 GB dazu. Verbrauchst du dein Inklusivvolumen, greifst du automatisch auf das Depot zurück und kannst weiter surfen. Es lässt sich über die komplette Lautzeit von 24 Monaten nutzen.

Für den Tarif zahlst du im Monat 14,99 Euro – das ist bei 50 GB im Telekom-Netz durchaus beachtlich. Versandkosten über 4,95 Euro sowie eine Einmalzahlung von 29 Euro für das Smartphone kommen noch obendrauf. Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir per SMS an die 8362 mit dem Text „AP frei“ wieder zurückholen.

Aufmerksame Leserinnen und Leser dürften jetzt stutzig werden: 29 Euro für das Smartphone – also doch nichts mit dem Gratis-Handy? Der Clou liegt darin, dass du dir diese Kosten (und sogar noch deutlich mehr) dank eines Wechselbonus über 150 Euro wieder reinholen kannst. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass du von einem anderen Anbieter zu freenet wechselst. Dank dieser Rückzahlung gibt’s das Handy also wirklich geschenkt – ohne Aufpreis – zum Tarif dazu.

Hier geht’s zum Angebot!

Honor Lite 400: Das bekommst du zum Telekom-Tarif

Das ominöse Gratis-Handy, von dem wir den ganzen Artikel über reden, ist ein Honor 400 Lite. Ein echtes Spitzenklassemodell darfst du zwar nicht erwarten, verstecken muss sich das Gerät aber dennoch nicht.

Im Shop ansehen!

Mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display und einer 120-Hz-Bildwiederholrate macht es einiges her. Für Power sorgt eine große 5.230-mAh-Batterie. Deine Fotos und Dateien parkst du auf dem integrierten 256-GB-SSD-Speicher.

honor-400-lite-rueckseite-tuerkis
Honor 400 Lite
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor MediaTek Dimensity 7025-Ultra
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn)
Farbe
  • Grau
  • Schwarz
  • Türkis
Marktstart 15 April 2025
Gewicht 171 g

Allerdings gibt’s auch Schwächen, so musst du bei der Kamera und dem integrierten Lautsprecher Abstriche machen. In Zeiten von Bluetooth-Kopfhörern und Speakern sollte aber zumindest Letzteres kaum negativ ins Gewicht fallen. Insgesamt bietet dir das Gerät also ein solides Preis-Leistungs-Paket, das sich vor allem in Kombination mit dem starken 50 GB Tarif lohnen kann.

