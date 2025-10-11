MediaMarkt startet Google-Aktion: Smartphones, Wearables und mehr zu günstigen Preisen

Bei MediaMarkt steht bis zum 21. Oktober alles im Zeichen von Google! Während der Google Days bekommst du zahlreiche Produkte aus dem Google-Universum zu vergünstigten Preisen – darunter nicht nur die beliebten Pixel-Smartphones, sondern auch Smartwatches, Earbuds und mehr. Wer also schon länger mit einem Pixel-Phone oder einer Pixel-Watch geliebäugelt hat, hat jetzt die perfekte Gelegenheit, zuzuschlagen und dabei zu sparen.

Diese Pixel-Smartphones gibt’s bei MediaMarkt

Während der Google Days rutscht bei MediaMarkt die Pixel 9 und 10 Reihe im Preis. Die Smartphones stechen vor allem mit einer überragenden Kamera und einer starken Leistung hervor und sind für Android-Liebhaber eine wirklich gute Wahl. Neben den Standardmodellen wie dem Pixel 9 und dem Pixel 10 hat MediaMarkt auch beim 10 Pro XL und beim 9a den Rotstift angesetzt. Verkaufst du dein altes Smartphone an MediaMarkt, bekommst du zusätzlich noch bis zu 200 Euro Ankaufsprämie (zum Kauf eines Pixel 10 Geräts). Diese Angebote gibt’s zu holen:

Wearables mit Rabatt abstauben

Du brauchst gar kein neues Smartphone, sondern suchst nach einer Smartwatch oder Ear Buds vom Hersteller? Auch in dieser Kategorie hat MediaMarkt einige Produkte auf Lager. Wie wär’s beispielsweise mit einer Fitbit, die nicht nur dein Training trackt, sondern auch deinen Schlaf aufzeichnet oder dir Nachrichten anzeigt? Oder Google Pixel Buds Pro, die dich während deines Workouts mit Musik antreiben. Das gibt’s zu holen:

Fürs Homeoffice und Büroarbeiten: Chromebooks bei MediaMarkt

Zum Google-Sortiment gehören neben Smartphones und Wearables auch die Chromebooks. Die Laptops kommen ohne Windows-Betriebssystem aus und funktionieren – Überraschung – mit Google ChromeOS. Es gibt sie von unterschiedlichen Herstellern wie Samsung oder Acer und in verschiedenen Preisklassen.

Die Google Days von MediaMarkt laufen noch bis zum 21. Oktober. Weitere Schnäppchen zu Google-Streaming und verschiedenes Zubehör wie Ladekabel findest du direkt auf der Startseite der Aktion.

→ Google Days bei MediaMarkt

