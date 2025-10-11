MediaMarkt startet Google-Aktion: Smartphones, Wearables und mehr zu günstigen Preisen

Bei MediaMarkt steht bis zum 21. Oktober alles im Zeichen von Google! Während der Google Days bekommst du zahlreiche Produkte aus dem Google-Universum zu vergünstigten Preisen – darunter nicht nur die beliebten Pixel-Smartphones, sondern auch Smartwatches, Earbuds und mehr. Wer also schon länger mit einem Pixel-Phone oder einer Pixel-Watch geliebäugelt hat, hat jetzt die perfekte Gelegenheit, zuzuschlagen und dabei zu sparen.
Diese Pixel-Smartphones gibt’s bei MediaMarkt
Während der Google Days rutscht bei MediaMarkt die Pixel 9 und 10 Reihe im Preis. Die Smartphones stechen vor allem mit einer überragenden Kamera und einer starken Leistung hervor und sind für Android-Liebhaber eine wirklich gute Wahl. Neben den Standardmodellen wie dem Pixel 9 und dem Pixel 10 hat MediaMarkt auch beim 10 Pro XL und beim 9a den Rotstift angesetzt. Verkaufst du dein altes Smartphone an MediaMarkt, bekommst du zusätzlich noch bis zu 200 Euro Ankaufsprämie (zum Kauf eines Pixel 10 Geräts). Diese Angebote gibt’s zu holen:
- Google Pixel 9 für 699 Euro (UVP: 899 Euro)
- Google Pixel 9a für 449 Euro (UVP: 549 Euro)
- Google Pixel 10 für 849 Euro (UVP: 899 Euro) Tipp: Angemeldete myMediaMarkt-Nutzer sparen noch mal 100 Euro
- Google Pixel 10 Pro XL für 1.199 Euro (1.299 Euro)
Wearables mit Rabatt abstauben
Du brauchst gar kein neues Smartphone, sondern suchst nach einer Smartwatch oder Ear Buds vom Hersteller? Auch in dieser Kategorie hat MediaMarkt einige Produkte auf Lager. Wie wär’s beispielsweise mit einer Fitbit, die nicht nur dein Training trackt, sondern auch deinen Schlaf aufzeichnet oder dir Nachrichten anzeigt? Oder Google Pixel Buds Pro, die dich während deines Workouts mit Musik antreiben. Das gibt’s zu holen:
- Fitbit Inspire 3 für 69 Euro (UVP: 99,95 Euro)
- Fitbit Versa 4 für 139 Euro (UVP: 199,95 Euro)
- Fitbit Sense 2 für 179 Euro (UVP: 249,95 Euro)
- Google Pixel Watch 3 für 249 Euro (UVP: 399 Euro)
- Fitbit Charge 6 für 99 Euro (UVP: 159,95 Euro)
- Google Pixel Buds Pro 2 für 189 Euro (UVP: 249 Euro)
Fürs Homeoffice und Büroarbeiten: Chromebooks bei MediaMarkt
Zum Google-Sortiment gehören neben Smartphones und Wearables auch die Chromebooks. Die Laptops kommen ohne Windows-Betriebssystem aus und funktionieren – Überraschung – mit Google ChromeOS. Es gibt sie von unterschiedlichen Herstellern wie Samsung oder Acer und in verschiedenen Preisklassen.
- Acer Chromebook Plus 515 für 359 Euro (UVP: 599 Euro)
- Samsung Galaxy Laptop für 599 Euro (UVP: 799 Euro)
- Acer Chromebook 317 für 289 Euro (UVP: 479 Euro)
- Asus CX15 für 309 Euro (UVP: 449 Euro)
- Acer Chromebook 314 für 209 Euro (UVP: 399 Euro)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 für 199 Euro (UVP: 299 Euro)
Die Google Days von MediaMarkt laufen noch bis zum 21. Oktober. Weitere Schnäppchen zu Google-Streaming und verschiedenes Zubehör wie Ladekabel findest du direkt auf der Startseite der Aktion.
Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!
Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!