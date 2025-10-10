Saugroboter zum Sparpreis: Starke Amazon-Angebote am Freitag (10.10.)

Endlich Wochenende! Passend zur Freitagslaune haben wir direkt noch mal vier der besten Amazon-Deals des Tages von heute (10.10.) ausgegraben. Neben einer günstigen AirTag-Alternative wartet auch ein Saugroboter zum Megapreis auf dich.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Ein Saugroboter zum Einstiegspreis: Den Roborock Q7 L5+ Saugroboter mit Wischfunktion inklusive Absaugstation kannst du bei Amazon für 239,99 Euro statt 389 Euro abgreifen. Er ist damit ganze 38 Prozent günstiger. Mit einer Saugleistung von 8.000 Pa befreit er dein Zuhause von Krümeln, Staub und Haaren. Gleichzeitig wischt er auch, sodass du dich um nichts mehr kümmern musst. Hier geht’s zum Angebot.

Der Sound deines Fernsehers lässt zu wünschen übrig? Diese Amazon Fire TV-Soundbar Plus sorgt für einen starken Bass und dennoch klare Dialoge. Über das mitgelieferte HDMI-Kabel verbindest du sie einfach mit deinem Fernseher und schon kann’s losgehen. Für 174,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Du nutzt eine Schallzahnbürste von Philips? Die passenden Bürstenköpfe gibt’s beim Versandriesen jetzt mit einem Rabatt von 24 Prozent. Insgesamt bekommst du acht Stück für nur 37,92 Euro. Die Bürstenköpfe passen dabei laut Hersteller auf alle Sonicare-Handstücke. Hier geht’s zum Angebot.

Und noch eine günstige AirTag-Alternative zum Schluss: Diese Bluetooth-Tracker der Marke QCOQ sind mit einem Rabatt von 72 Prozent zu haben. Der UVP von 99,99 Euro sinkt damit auf 28,49 Euro und dank eines 20 Prozent Coupons kannst du den Preis des Viererpacks noch mal um ganze 20 Prozent drücken. Achtung: Die Tracker funktionieren nur mit der Apple „Wo ist?“-App. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

