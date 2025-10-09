MediaMarkt startet Bosch-Abverkauf: Diese 4 Schnäppchen solltest du nicht verpassen

Wenn du deine Heizung smart machen willst, um nicht nur energiesparender, sondern auch komfortabler zu heizen, sind smarte Heizthermostate eine ideale Möglichkeit. Sie sind leicht eingerichtet und können einiges an Kosten sparen. Clever kombiniert – zum Beispiel mit Tür-/Fensterkontakten – entstehen nochmal neue Möglichkeiten. MediaMarkt hat jetzt diverse Smart-Home-Produkte von Bosch reduziert.

Clever heizen mit smarten Heizthermostaten von Bosch

Mit einer smarten Heizung ist der Start in die Smart-Home-Welt besonders sinnvoll. Denn hiermit sorgst du nicht nur für optische Highlights – wie mit smarter Beleuchtung – sondern du kannst auch langfristig richtig Geld sparen. Das Bosch Smart Home Starterset mit zwei Heizkörperthermostaten macht dir den Einstieg besonders leicht. Wenn du bisher noch jeden Raum und jeden Heizkörper per Hand einstellst, weißt du, wie nervig das sein kann: morgens erst einmal die Heizkörper hochdrehen, abends wieder herunterregeln und beim Lüften am besten jedes Mal die Heizung ausschalten. Mit den smarten Heizkörperthermostaten von Bosch sparst du dir das.

Bosch Smart Home Starterset mit zwei smarten Thermostaten

Hier kannst du nämlich automatische Zeitprogramme für jeden Raum einstellen, sodass du nur dann heizt, wenn du auch wirklich zu Hause und wach bist. Außerdem erkennen die Thermostate automatisch, wenn Fenster geöffnet sind, und können selbstständig die Temperatur herunterregeln. Selbst von unterwegs aus oder per Sprachsteuerung daheim hast du jederzeit die Kontrolle über deine Heizkörper.

Im Starterset sind neben zwei Heizkörperthermostaten auch ein Smart Home Controller II enthalten, welcher für die Steuerung und Verbindung mit weiteren Smart-Home-Geräten notwendig ist. Bei MediaMarkt zahlst du aktuell nur 175,95 Euro für das Set und sparst so 32 Prozent.

Wenn du gleich mehr als nur zwei Heizkörper mit smarten Thermostaten ausstatten möchtest, lohnt es sich zudem, mit diesem Zweier-Set aufzustocken. Zwei weitere smarte Thermostate kosten bei MediaMarkt dank 30 Prozent Rabatt jetzt nur noch 125,95 Euro.

So holst du noch mehr aus deinem Smart Home raus

Zusätzliche Funktionen im Smart Home bieten darüber hinaus Tür- und Fensterkontakte. Sind diese an Türen oder Fenstern angebracht, erkennen sie zuverlässig, ob diese geöffnet oder geschlossen sind. Dadurch verbessert sich nicht nur die Energieeffizienz beim Heizen, sondern dein Zuhause wird auch insgesamt sicherer. Die Sensoren erkennen sogar leichte Erschütterungen und können dich rechtzeitig warnen, wenn jemand versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Wenn es einem Einbrecher tatsächlich gelingen sollte, Fenster oder Türen zu öffnen, wirst du ebenfalls sofort gewarnt. Außerdem wirst du darauf hingewiesen, wenn du vergessen hast, Fenster oder Türen zu schließen. Die praktischen Sensoren gibt es im Vierer-Set von Bosch jetzt für 151,95 Euro – also 24 Prozent günstiger.

Ebenfalls im Angebot bei MediaMarkt ist ein Zweier-Set von Bosch Raumthermostaten, die am jeweiligen Aufstellungsort oder an der Wand präzise die Temperatur messen. Auch die Luftfeuchtigkeit kann damit überwacht werden und du wirst bei schlechten Werten gewarnt. So kannst du rechtzeitig lüften oder anderweitig handeln. Die Raumthermostate sind kombinierbar mit den Heizkörperthermostaten von Bosch und ermöglichen so eine noch genauere Steuerung. Dank 30 Prozent Rabatt zahlst du bei MediaMarkt jetzt nur noch 174,95 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!