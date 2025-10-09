Amazon verkauft Lego-Technic-Sets: Bis zu 38 Prozent Rabatt sind drin

Egal ob für dich selbst oder zum Verschenken: Lego-Sets sind immer eine gute Wahl für Fans der Bausteine. Wer beim Kauf sparen will, wartet auf starke Rabatte. Aktuell gibt’s bis zu 38 Prozent Preisnachlass. Doch nicht nur bei Lego Technic kann gespart werden, der Abschlag zieht sich beinahe durch das gesamte Sortiment.
Lego Technic im Angebot – bis zu 38 Prozent Rabatt sichern
In der Lego-Technic-Serie finden kleine und große Baumeister spannende Sets mit mechanischen Funktionen, teilweise sogar mit Elektronik und Steuerung. Auch realistische Nachbildungen von Fahrzeugen oder Maschinen sind hier mit dabei. Neben klassischen Bausteinen sind vor allem Zahnräder, Achsen und Verbindungsstifte enthalten, die für bewegliche Maschinen oder Fahrzeuge sorgen. Das sind die aktuell spannendsten Sets mit Rabatten:
- Lego Technic Sonne Erde Mond Modell Spielset für 49,85 Euro (38 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger für 139,99 Euro (30 Prozent Rabatt)
- Lego Technic 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R R34 für 96,99 Euro (31 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen für 37,99 Euro (28 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Monster Jam ThunderROARus Monsterstruck für 18,53 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Aston Martin Valkyrie Rennwagen für 41,60 Euro (31 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Bugatti-Bolide Sportwagen für 34,66 Euro (31 Prozent Rabatt)
Lego City und Architecture stark reduziert
Die Lego-Architecture-Reihe richtet sich eher an Erwachsene und Jugendliche. Sie bildet berühmte Gebäude oder Wahrzeichen mit Klemmbausteinen nach. Hier stehen Bauspaß und Optik bei der Ausstellung im Vordergrund. Die Sets sind meist weniger bunt, dafür aber eleganter und minimalistischer gestaltet – perfekt, um sie in einem Regal oder einer Vitrine auszustellen.
- Lego Architecture Notre-Dame de Paris für 167,99 Euro (27 Prozent Rabatt)
- Lego Architecture Burg Himeji für 117,99 Euro (26 Prozent Rabatt)
- Lego Architecture Trevi-Brunnen für 114,17 Euro (29 Prozent Rabatt)
Lego City zählt zu den beliebtesten Serien von Lego, vor allem für Kinder. Mit den verschiedenen Sets stellt Lego hauptsächlich das alltägliche Leben in der Stadt dar. Von Zügen, Polizei oder Feuerwehr über Baustellen bis hin zu Flughäfen und Fahrzeugen können Kinder alle möglichen Szenen aus dem Alltag nachspielen. Aber auch außergewöhnliche Szenen aus den Bereichen Weltraum und Arktis sind in dieser Reihe zu finden.
- Lego 60472 City Schrottplatz mit Autos für 57,90 Euro (28 Prozent Rabatt)
- Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen für 19,12 Euro (36 Prozent Rabatt)
- Lego City Löschflugzeug, Feuerwehr-Set mit Flugzeug-Spielzeug für 41,99 Euro (30 Prozent Rabatt)
- Lego 60316 City Polizeistation mit Polizeiauto, Müllauto und Hubschrauber für 42,99 Euro (34 Prozent Rabatt)
Lego Icons, Harry Potter, Star Wars und Marvel
In der Lego-Icons-Reihe befinden sich Sets, die vor allem für Erwachsene gedacht sind, etwas anspruchsvoller zu bauen und anschließend realistische, häufig auch nostalgische Modelle nachbilden. Von Sammlerstücken über Fahrzeuge bis hin zu Gebäuden sind hier spannende Sets dabei, teilweise auch Szenen oder Kulissen aus Filmen.
- Lego Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna Modellauto Set für 58,90 Euro (26 Prozent Rabatt)
- Lego Icons Springbrunnengarten für 65,99 Euro (34 Prozent Rabatt) Tipp: Heute günstiger als an den Prime Days!
- Lego Icons Vespa 125 Motorrad für 69,99 Euro (30 Prozent Rabatt)
Lego hat außerdem einige Lizenz-Sets zu beliebten Filmreihen – ob Harry Potter, Star Wars oder Filmen von Marvel. Mit speziellen Figuren, Gebäuden und Fahrzeugen lassen sich diverse Szenen nachspielen oder in einem Regal präsentieren. An den Prime Days sind mehrere dieser Sets reduziert.
- Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter für 114,99 Euro (30 Prozent Rabatt)
- Lego Harry Potter Schloss Hogwarts mit Schlossgelände für 123,17 Euro (28 Prozent Rabatt)
- Lego Star Wars 75393 Mashup aus TIE Fighter & X-Wing für 79,05 Euro (28 Prozent Rabatt)
- Lego Star Wars 75337 at-TE Walker Spielzeug für 102,99 Euro (26 Prozent Rabatt)
- Lego Marvel Avengers: Endgame Letzter Showdown für 72,90 Euro (27 Prozent Rabatt)
- Lego Marvel Spider-Man vs. Doc Ock: Showdown in der U-Bahn für 36,49 Euro (27 Prozent Rabatt)
