Amazon verkauft Lego-Technic-Sets: Bis zu 38 Prozent Rabatt sind drin

Egal ob für dich selbst oder zum Verschenken: Lego-Sets sind immer eine gute Wahl für Fans der Bausteine. Wer beim Kauf sparen will, wartet auf starke Rabatte. Aktuell gibt’s bis zu 38 Prozent Preisnachlass. Doch nicht nur bei Lego Technic kann gespart werden, der Abschlag zieht sich beinahe durch das gesamte Sortiment.

Lego Technic im Angebot – bis zu 38 Prozent Rabatt sichern

In der Lego-Technic-Serie finden kleine und große Baumeister spannende Sets mit mechanischen Funktionen, teilweise sogar mit Elektronik und Steuerung. Auch realistische Nachbildungen von Fahrzeugen oder Maschinen sind hier mit dabei. Neben klassischen Bausteinen sind vor allem Zahnräder, Achsen und Verbindungsstifte enthalten, die für bewegliche Maschinen oder Fahrzeuge sorgen. Das sind die aktuell spannendsten Sets mit Rabatten:

Lego City und Architecture stark reduziert

Die Lego-Architecture-Reihe richtet sich eher an Erwachsene und Jugendliche. Sie bildet berühmte Gebäude oder Wahrzeichen mit Klemmbausteinen nach. Hier stehen Bauspaß und Optik bei der Ausstellung im Vordergrund. Die Sets sind meist weniger bunt, dafür aber eleganter und minimalistischer gestaltet – perfekt, um sie in einem Regal oder einer Vitrine auszustellen.

Lego City zählt zu den beliebtesten Serien von Lego, vor allem für Kinder. Mit den verschiedenen Sets stellt Lego hauptsächlich das alltägliche Leben in der Stadt dar. Von Zügen, Polizei oder Feuerwehr über Baustellen bis hin zu Flughäfen und Fahrzeugen können Kinder alle möglichen Szenen aus dem Alltag nachspielen. Aber auch außergewöhnliche Szenen aus den Bereichen Weltraum und Arktis sind in dieser Reihe zu finden.

Lego Icons, Harry Potter, Star Wars und Marvel

In der Lego-Icons-Reihe befinden sich Sets, die vor allem für Erwachsene gedacht sind, etwas anspruchsvoller zu bauen und anschließend realistische, häufig auch nostalgische Modelle nachbilden. Von Sammlerstücken über Fahrzeuge bis hin zu Gebäuden sind hier spannende Sets dabei, teilweise auch Szenen oder Kulissen aus Filmen.

Lego hat außerdem einige Lizenz-Sets zu beliebten Filmreihen – ob Harry Potter, Star Wars oder Filmen von Marvel. Mit speziellen Figuren, Gebäuden und Fahrzeugen lassen sich diverse Szenen nachspielen oder in einem Regal präsentieren. An den Prime Days sind mehrere dieser Sets reduziert.

