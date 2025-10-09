Fire TV Stick: Auch nach Prime Day – Amazon bleibt bei "niedrigstem Preis ever"

Ein paar Top-Schnäppchen gelten auch am Donnerstag noch. An den beiden vergangenen Prime Days warb Amazon für seinen Fire TV Stick 4K mit dem "niedrigsten Preis aller Zeiten". Das Versprechen ist nurn weg. Der Preis bleibt aber. Vorerst.
Amazon Fire TV Stick 4K
Prime Day verlängert: Fire TV Stick 4K weiter zum TiefpreisBildquelle: Amazon
Amazon streicht auch nach dem Prime Day 51 Prozent vom Preis seines Fire TV Stick 4K – dem eigentlich einzigen TV-Stick, den du brauchst. Zu dem Preis ist das Teil ein Muss, denn: So viel günstiger, dabei aber deutlich schwächer sind der HD- und der Lite-Stick nicht. Und die Zusätze, die der Max-Stick im Vergleich bietet, brauchst du unserer Meinung nach nicht wirklich. Der 99 Euro teure Cube ist dann schon wieder ein anderes (Preis-)Kaliber.

Für diesen Preis fast ein Muss, oder?

Der Fire TV Stick 4K bringt Streaming von Endgeräte oder direkt übers Netz auf deinen Fernseher. Das Prinzip ist dank Plug & Play denkbar simpel. Die Übertragung ist dank WiFi 6 auf dem aktuellsten Stand und die Ausgabe ist mit Dolby Vision und HDR10+ bemerkenswert für den kleinen Stecker.

Daher gilt – seit Donnerstag sogar auch für Nicht-Prime-Kunden: 34 Euro zahlen und mitnehmen. Der Deal hat echt Klasse!

Bundle-Sets lassen Rabatte noch weiter hochschießen

Teils bis zu 65 Prozent beträgt der Rabatt indes, wenn du den Fire TV Stick mit einem Smart-Home-Gerät von Amazon zusammen kaufst. Vor allem die Geräte von Ring und Blink – also alles rund um smarte Sicherheitskameras und Türklingel-Systeme, sorgen hier für Nobrainer-Deals. Eine Auswahl:

Hier waren die Rabatte an den Prime Day selbst und da eben nur für eingeloggte, zahlende Kunden noch ein bisschen besser. Insgesamt sind die Bundles aber nach wie vor echt stark. Diese Deals dürfen sich zurecht weit oben im Prime-Day-Ranking einsortieren.

Prime Deal Days verlängert

Wer bei Amazon raus ist, dem bietet sich bei MediaMarkt die willkommene Konter-Aktion – mit teils gleichen Preisen. Unter anderem auch zum Fire TV Stick 4K, der hier ebenfalls 34 Euro kostet und auch für Nicht-Prime-Kunden versandkostenfrei geliefert wird. Auch dieses Angebot geht nach jetzigem Stand in die Verlängerung und ist auch am Donnerstag (Stand 9:00) noch verfügbar.

