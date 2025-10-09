Der O2 Mobile Unlimited Max ist ein echter Unlimited-Tarif und der stärkste Mobilfunkvertrag im Portfolio des Netzbetreibers. Keinerlei Datenlimit, eine Top-Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz samt Allnet-Flat und Co. machen den Tarif zu einer tollen Option für Vielsurfer. Der Preis ist mit fast 60 Euro normalerweise aber nicht gerade günstig. Wer in den kommenden Tagen bucht, kommt aber schon für nur 29,99 Euro an den Unlimited-Tarif – ganz ohne Mindestlaufzeit und mit geringerer Anschlussgebühr.

Jetzt buchen und dauerhaft 30 Euro pro Monat sparen (in der Übersicht rechts)

30 Euro pro Monat sparen: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

O2 Mobile Unlimited Max Flex: Unbegrenzt mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz surfen

Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive

Keine Mindestlaufzeit

Anschlusspreis von 39,99 auf 9,99 Euro reduziert

Jetzt für nur noch 29,99 Euro pro Monat

→ Einmal abgeschlossen, gilt dieser Preis dauerhaft bis zur Kündigung

→ bis zur Kündigung Nur bis zum 14. Oktober verfügbar

→ Hier findest du das Angebot (rechts unter „Flash Sale“)

So lange gilt das O2-Angebot

Nur bis zum 14. Oktober läuft der Flash Sale zum O2 Mobile Unlimited Max Tarif. Statt fast 60 kostet dieser Vertrag ohne Datenlimit dadurch lediglich 29,99 Euro – und das dauerhaft bis zur Kündigung!

Jedoch gibt es eine Besonderheit. Vom Rabatt ist nämlich nur die Flex-Option ohne Mindestlaufzeit betroffen. Für dich hat das aber nur Vorteile: Solange du den Vertrag laufen lässt, profitierst du vom Angebotspreis. Und falls du den Tarif wechseln möchtest, kannst du jederzeit monatlich kündigen. Verrückt: Die „normale“ Variante kostet dadurch sogar 5 Euro mehr als die Flex-Option.

Den Flash Sale findest du ganz rechts in der Übersicht (Affiliate-Link*)

Neben dem fetten Rabatt auf die monatliche Grundgebühr wird zusätzlich auch die Anschlussgebühr auf lediglich 9,99 Euro heruntergestrichen.

Ohne feste Laufzeit: O2 Mobile Unlimited Max für 29,99 Euro pro Monat

O2 Unlimited-Tarif ohne Kompromisse & mit Top-Speed

Der Preis ist also beachtlich, doch was wird dir im Detail überhaupt geboten? Allen voran natürlich ein grenzenloses Datenpolster ohne Kompromisse oder Wenn und Aber. Du musst nämlich weder Abstriche bei der Surfgeschwindigkeit machen, noch immer wieder lästig Datenvolumen per SMS kostenlos nachbuchen (wie es bei einigen anderen Unlimited-Tarifen mittlerweile der Fall ist).

Du surfst ohne Limit mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz von O2. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Du kannst also ebenso ohne Pause telefonieren und SMS verschicken – und das in der kompletten EU.

Im Vergleich: Der günstigste Unlimited-Tarif seiner Art?

Zum Abschluss wollen wir aber auch nochmal fix schauen, ob das Angebot überhaupt so besonders ist, wie es klingt. Klar, bei Netzbetreibern selbst wirst du auf keinen Fall an einen günstigeren Unlimited-Tarif mit Top-Speed und den weiteren Vorteilen kommen. Doch wie steht es um Mobilfunk-Discounter wie freenet, die sonst meist preislich die Nase vorn haben?

Wie du im Tarif-Vergleich oben sehen kannst: Durch die reduzierte Anschlussgebühr liefert O2 tatsächlich den aktuell günstigsten Highspeed-Unlimited-Tarif ohne lange Vertragsbindung in Deutschland! Hier können Vielsurfer also wirklich bedenkenlos zugreifen. Doch wer Interesse hat, muss sich beeilen: Nach dem 14.10. ist das Angebot wohl wieder weg.

