Nur wenige Tage: O2 senkt Tarifpreis enorm & streicht die Mindestlaufzeit

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
O2 hat in seinem Onlineshop einen sogenannten Flash Sale gestartet. Für dich heißt das: Ein bestimmter Tarif ist wenige Tage lang ganze 30 Euro pro Monat günstiger zu haben. Das Beste: Wer jetzt zuschlägt, spart dauerhaft. Und auch die Mindestlaufzeit fällt komplett weg.
O2-Logo auf einem Schild, davor der Hinweis auf ein aktuelles Angebot, welches nur wenige Tage gilt
Der günstigste Highspeed Unlimited-Tarif Deutschlands?!Bildquelle: Dom J / Shutterstock.com / inside digital
  • Teilen

Der O2 Mobile Unlimited Max ist ein echter Unlimited-Tarif und der stärkste Mobilfunkvertrag im Portfolio des Netzbetreibers. Keinerlei Datenlimit, eine Top-Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz samt Allnet-Flat und Co. machen den Tarif zu einer tollen Option für Vielsurfer. Der Preis ist mit fast 60 Euro normalerweise aber nicht gerade günstig. Wer in den kommenden Tagen bucht, kommt aber schon für nur 29,99 Euro an den Unlimited-Tarif – ganz ohne Mindestlaufzeit und mit geringerer Anschlussgebühr.

30 Euro pro Monat sparen: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

  • O2 Mobile Unlimited Max Flex: Unbegrenzt mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz surfen
  • Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive
  • Keine Mindestlaufzeit
  • Anschlusspreis von 39,99 auf 9,99 Euro reduziert
  • Jetzt für nur noch 29,99 Euro pro Monat
    Einmal abgeschlossen, gilt dieser Preis dauerhaft bis zur Kündigung
  • Nur bis zum 14. Oktober verfügbar

Hier findest du das Angebot (rechts unter „Flash Sale“)

So lange gilt das O2-Angebot

Nur bis zum 14. Oktober läuft der Flash Sale zum O2 Mobile Unlimited Max Tarif. Statt fast 60 kostet dieser Vertrag ohne Datenlimit dadurch lediglich 29,99 Euro – und das dauerhaft bis zur Kündigung!

Jedoch gibt es eine Besonderheit. Vom Rabatt ist nämlich nur die Flex-Option ohne Mindestlaufzeit betroffen. Für dich hat das aber nur Vorteile: Solange du den Vertrag laufen lässt, profitierst du vom Angebotspreis. Und falls du den Tarif wechseln möchtest, kannst du jederzeit monatlich kündigen. Verrückt: Die „normale“ Variante kostet dadurch sogar 5 Euro mehr als die Flex-Option.

Flash Sale bei O2 zum O2 Mobile Unlimited Max
Den Flash Sale findest du ganz rechts in der Übersicht (Affiliate-Link*)

Neben dem fetten Rabatt auf die monatliche Grundgebühr wird zusätzlich auch die Anschlussgebühr auf lediglich 9,99 Euro heruntergestrichen.

O2 Unlimited-Tarif ohne Kompromisse & mit Top-Speed

Der Preis ist also beachtlich, doch was wird dir im Detail überhaupt geboten? Allen voran natürlich ein grenzenloses Datenpolster ohne Kompromisse oder Wenn und Aber. Du musst nämlich weder Abstriche bei der Surfgeschwindigkeit machen, noch immer wieder lästig Datenvolumen per SMS kostenlos nachbuchen (wie es bei einigen anderen Unlimited-Tarifen mittlerweile der Fall ist).

Du surfst ohne Limit mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz von O2. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Du kannst also ebenso ohne Pause telefonieren und SMS verschicken – und das in der kompletten EU.

Im Vergleich: Der günstigste Unlimited-Tarif seiner Art?

Zum Abschluss wollen wir aber auch nochmal fix schauen, ob das Angebot überhaupt so besonders ist, wie es klingt. Klar, bei Netzbetreibern selbst wirst du auf keinen Fall an einen günstigeren Unlimited-Tarif mit Top-Speed und den weiteren Vorteilen kommen. Doch wie steht es um Mobilfunk-Discounter wie freenet, die sonst meist preislich die Nase vorn haben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Wie du im Tarif-Vergleich oben sehen kannst: Durch die reduzierte Anschlussgebühr liefert O2 tatsächlich den aktuell günstigsten Highspeed-Unlimited-Tarif ohne lange Vertragsbindung in Deutschland! Hier können Vielsurfer also wirklich bedenkenlos zugreifen. Doch wer Interesse hat, muss sich beeilen: Nach dem 14.10. ist das Angebot wohl wieder weg.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Amazon-Logo auf einem Smartphone
Amazon
Die 3 besten Amazon Prime Day Angebote gelten heute noch!
Großer 75-Zoll 4K-Fernseher im Hintergrund mit Amazon-Logo
Fernseher & Smart TV
Amazon verkauft riesigen 75-Zoll-TV unter 600 Euro
Lego Bausets
Spielwaren
Amazon verkauft Lego-Technic-Sets: Bis zu 38 Prozent Rabatt sind drin
Vorwerk
Vorwerk startet Abverkauf: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Kobold- und Thermomix-Produkte!
Fernseher & Smart TV
Fire TV Stick: Auch nach Prime Day – Amazon bleibt bei "niedrigstem Preis ever"
Amazon
Das Sparen hat kein Ende: Amazon-Deals am Donnerstag (09.10.)
Tarife
Vodafone-Tarif für 4,99 Euro jetzt noch schnell buchen & dauerhaft sparen
Küche
Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist
Saugroboter
Ohne Prime-Abo: Amazon verkauft Ecovacs Saug-Wisch-Roboter für unter 380 Euro