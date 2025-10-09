Die 3 besten Amazon Prime Day Angebote gelten heute noch!

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Auch wenn der Prime Day eigentlich schon vorüber ist, laufen 3 der besten Amazon-Angebote auch heute noch. Warum diese so besonders sind und sich wirklich für jeden lohnen? Du musst keinen Cent zahlen um zu profitieren!
Amazon-Logo auf einem Smartphone
Die 3 besten Amazon Prime Day Angebote gelten heute noch!Bildquelle: KI-generiert / inside digital
  • Teilen

Es handelt sich nämlich um Abos mit kostenlosem Testzeitraum. Du zahlst somit keinen Cent und kannst so verschiedene Services ganz ohne Risiko ausprobieren. Und das sowohl als Prime-Mitglied als auch ohne kostenpflichtiges Prime-Abo. Teilweise sind sogar bis zu 4 Gratis-Monate möglich, wie es etwa bei Amazon Music Unlimited der Fall ist.

Amazon Music Unlimited für 4 Monate komplett kostenfrei nutzen

Ein Highlight ist auf jeden Fall das Angebot zum Spotify-Konkurrenten Amazon Music Unlimited. Denn als Prime-Kunde sicherst du dir das Musikstreaming-Abo jetzt für vier Monate gratis. Bist du kein Prime-Kunde, gibt es immerhin drei Monate umsonst.

Hier stehen dir insgesamt mehr als 50 Millionen Lieder ohne Werbung zur Verfügung – du kannst dich also mit einer Mitgliedschaft richtig austoben und findest so gut wie jeden Song. Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neukunden. Warst du also in letzter Zeit bereits Kunde des Streamingdienstes oder hast kürzlich ein Gratis-Abo von Music Unlimited abgestaubt, gehst du jetzt voraussichtlich leider leer aus. Vor Ablauf der kostenfreien Testphase solltest du aber rechtzeitig kündigen, wenn du nicht automatisch in das zahlungspflichtige Abo rutschen möchtest. Für Prime-Mitglieder werden dann nämlich 9,99 Euro und für alle anderen 10,99 Euro fällig.

Jetzt zuschlagen!

Kindle Unlimited Deal für Lesefans

Wer nicht nur gratis Musik hören, sondern auch in den Genuss unzähliger Bücher kommen möchte, ist mit dem Kindle Unlimited Deal richtig beraten. Hier gibt’s das Abo aber nur 30 Tage lang kostenfrei. Alternativ kannst du übrigens auch direkt 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 Euro im Monat abschließen. Danach kostet dich der Zugang zur Bibliothek aus Millionen von eBooks und Hörbüchern 11,75 Euro im Monat. Wer den Service einmal ausprobieren möchte, kommt also voll auf seine Kosten.

Doch lieber Hörbücher? Audible jetzt gratis testen

Ein weiteres starkes Angebot noch vor den Prime Deal Days schnappst du dir zu dem Amazon Service Audible. Hier bekommst du während des Gratiszeitraums Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Hörbüchern. Als Prime-Kunde kannst du den Service 60 Tage lang testen, hast du kein Prime-Abo sind es 30 Tage. Nach Ablauf dieses Zeitraums zahlst du 9,95 Euro im Monat.

Du hast hier eine wirklich große Auswahl und kannst dich quer durch die verschiedenen Hörbücher durchhören. Und das Beste: Jeden Monat kannst du ein Hörbuch auswählen, das du auch nach Ablauf des Probezeitraums behalten darfst.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Großer 75-Zoll 4K-Fernseher im Hintergrund mit Amazon-Logo
Fernseher & Smart TV
Amazon verkauft riesigen 75-Zoll-TV unter 600 Euro
Lego Bausets
Spielwaren
Amazon verkauft Lego-Technic-Sets: Bis zu 38 Prozent Rabatt sind drin
O2-Logo auf einem Schild, davor der Hinweis auf ein aktuelles Angebot, welches nur wenige Tage gilt
Tarife
Nur wenige Tage: O2 senkt Tarifpreis enorm & streicht die Mindestlaufzeit
Vorwerk
Vorwerk startet Abverkauf: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Kobold- und Thermomix-Produkte!
Fernseher & Smart TV
Fire TV Stick: Auch nach Prime Day – Amazon bleibt bei "niedrigstem Preis ever"
Amazon
Das Sparen hat kein Ende: Amazon-Deals am Donnerstag (09.10.)
Tarife
Vodafone-Tarif für 4,99 Euro jetzt noch schnell buchen & dauerhaft sparen
Amazon
Einen gibt's schon für 9 Euro: Warum du am Prime Day Adventskalender shoppen solltest
Küche
Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist